Franco Terlizzi conferma la versione della Henger sul ' canna-gate'

: Le domande della vita: - perché esistiamo? - esiste Dio? - perché Franco Terlizzi è uscito dall'#Isola? - trash_italiano : Le domande della vita: - perché esistiamo? - esiste Dio? - perché Franco Terlizzi è uscito dall'#Isola? - MelchiorreG : Clamoroso Franco Terlizzi conferma in toto la versione di Eva Henger: - MelchiorreG : Clamoroso Franco Terlizzi conferma in toto la versione di Eva Henger -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Continuano le polemiche sul '', il caso scoppiato all'#Isola dei Famosi secondo cui #Francesco Monte, stando alle accuse di Eva, avrebbe fatto uso di marijuana durante il reality. Sembra che le dichiarazionisiano statete anche da un altro naufrago, intervistato da Striscia la notizia, #. Quest'ultimo è entrato nel gioco in una fase successiva all'inizio del reality, ma ha trascorso un'intera settimana all'Isola dei Pejor. Il pugile hato le dichiarazioni dell'ex attrice, sottolineando come gli altri naufraghi l'avrebbero sostenuta inizialmente nel suo proposito di denunciare, ma poi abbiano fatto marcia indietro. Erano in molti, secondo, a pensarla come la. VIDEOIn particolare, il sensitivo Craig Warwick le avrebbe detto di denunciare la cosa, di renderla nota. Quest'ultimo, però, ha smentito la ...