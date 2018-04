Formula E - sabato 14 aprile il debutto a Roma : Teleborsa, - Trepidazione e curiosità per l'esordio in Italia della Formula E , la nuova competizione dedicata alle vetture elettriche monoposto. Il Circus conta 11 tappe sparse in tutto il mondo , ...

Roma - sabato la Formula E : ecco le 4 aree della “green zone” : Per garantire la sicurezza in vista della Formula E, che si disputerà sabato nel quartiere Eur di Roma, è stata prevista una “green zone“, divisa in 4 aree, alla quale si potrà accedere solo dopo aver superato i controlli presso i varchi di accesso. ecco le strade che delimiteranno la “green zone”: via della Tecnica – viale Umberto Tupini – viale Romolo Murri – via di Val Fiorita – via del ...

Formula E - arriva la benedizione di Papa Francesco. E sabato si gareggia – FOTO : Non poteva mancare la benedizione di Sua Santità, Papa Francesco, alla prima gara romana di Formula E, giovane competizione per monoposto elettriche che si svolge su circuiti cittadini. Il Santo Padre ha, infatti, dato il benvenuto a dirigenti e piloti giunti a Roma per il primo E-Prix capitolino della storia, in programma sabato 14 aprile. L’incontro con Papa Francesco si è svolto presso la residenza Papale di Santa Marta. Qui, prima della ...

Roma : possibili biglietti extra per GP di Formula E sabato prossimo : Formula E: ulteriori novità entro mercoledì Roma – Di seguito quanto apparso sulla pagina Facebook dedicata alla Formula E. Ulteriori notizie in merito alla messa in vendita di ulteriori notizie saranno diramate “entro mercoledì”. “Considerando le numerose richieste per partecipare all’evento, stiamo verificando la possibilità di mettere a disposizione ulteriori biglietti per l’E-Prix di Roma che si svolgerà ...

Formula E - Sabato si corre a Punta del Este - in Uruguay : Lo spettacolo della Formula E torna in scena questo fine settimana. Dopo un anno dassenza dallUruguay, la categoria full electric torna a Punta del Este, chiudendo così il trittico di gare americane dopo le tappe di Santiago del Cile e Città del Messico. La gara sarà trasmessa su Italia 2 a partire dalle 20.Il circuito. Punta del Este è probabilmente il posto migliore dove correre: un posto di tendenza, a metà tra Miami e Monte Carlo. Un luogo ...

Formula E - Sabato si corre l'ePrix del Messico : La Formula E è pronta a vivere un altro adrenalinico weekend: questo Sabato, la carovana delle monoposto full electric sarà impegnata nell'ePrix di Città del Messico per la quinta corsa della stagione ...

