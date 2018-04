Formula E Roma | strade chiuse | alternative e quando riaprono

Roma : Traffico - deviazioni per il Gp di Formula E : Roma – Nuova viabilità nel quadrante sud di Roma. In vista del gran premio di Formula E. Evento che inizierà domani sulle strade dell’Eur, fino alle 12 di oggi. E’ chiuso lo svincolo 26 del Raccordo anulare per la Pontina in direzione centro. Chiusa anche via Cristoforo Colombo, tra piazzale XV Marzo e via Laurentina. Il Traffico diretto verso il centro e’ deviato su via dell’Oceano Atlantico. Attive inoltre ...

Formula E - Regia di Palazzigas Events per il Gala dinner di chiusura dell'E-Prix di Roma : ... mentre nella storica villa Romana metterà a frutto la lunga esperienza nel soddisfare le esigenze dei clienti del mondo private di ogni nazionalità. Come tutti gli eventi prodotti dall'agenzia, sarà ...

La Formula E domani debutta a Roma. In onda in HD su Italia 1 e Tivùsat : ... oltre 5 ore complessive distribuite su Italia 1 HD , Mediaset Italia 2 , in live streaming su Sportmediaset.it , sito e app, e in HD sul satellite attraverso la piattaforma Tivùsat . Per l'occasione,...

Formula E Roma in tv : orari qualifiche e gara e dove vederla Video : Il campionato di Formula E sbarca a Roma, per il primo E-prix italiano. A re gli orari delle qualifiche e della gara, oltre alle informazioni su dove vedere la corsa in diretta tv. Nello stesso weekend, si corre il Gran Premio della Cina di Formula 1 [Video], terza prova del Mondiale 2018. In Italia, però, gli occhi degli appassionati sportivi saranno puntati inizialmente sulla storica gara di Formula E, per la prima volta nel nostro Paese. I ...

Formula E - i bolidi elettrici sbarcano a Roma : “Il futuro è oggi” : I bolidi a propulsione elettrica, sbarcano a Roma. Tutto pronto per il Primo Gran Premio di Formula E, vetture che grazie alle loro avanzate tecnologie rappresentano la mobilità ecosostenibile del futuro. Roma, la città eterna avvolta dalla tradizione di secoli di storia, abbraccia il futuro della mobilità. Dal 12 fino a lunedi’ 16 e’ stata vietata la circolazione su un tratto della Cristoforo Colombo e lo svincolo della Pontina ...

Formula E - il Barnum dell'elettrico incanta Roma : 'Roma - ci ha detto Sam Bird - è una città storica in un Paese che vanta un immenso patrimonio in termini di sport automobilistico. Siamo stati competitivi durante la prima metà della stagione, con ...

Formula E Roma - auto elettriche al Campidoglio/ Virginia Raggi : “Le userò per gli appuntamenti istituzionali” : Formula E Roma, auto elettriche al Campidoglio, Virginia Raggi: “La userò per gli appuntamenti istituzionali”. Le parole del primo cittadino di Roma, all'arrivo delle auto elettriche(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 22:17:00 GMT)

Roma - Totti e De Rossi presentano la Formula E. Gandini : 'Derby? Pronti a fare ottimo risultato' : Francesco Totti e Daniele De Rossi sponsor della Formula E che si correrà a Roma sabato. Questa sera i due capitani gialloRossi hanno partecipato insieme con il dg Baldissoni e l'ad Gandini alla ...

Formula E a Roma : come vedere gratis la gara : Mancano poche ore all'avvio dell'atteso Gran Premio di Formula E a Roma, in programma sabato 14 aprile 2018...

E-Prix Roma - su Mediaset il “Formula E Day” : 5 ore di diretta e 60 telecamere : Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli appassionati di motori, l’E-Prix di Roma, in programma sabato 14 aprile. Per la prima volta i bolidi elettrici percorreranno le strade dell’Eur, un’occasione da non perdere anche per ammirare scorci della capitale. In vista di un evento così importante Mediaset, che detiene i diritti di […] L'articolo E-Prix Roma, su Mediaset il “Formula E Day”: 5 ore ...

Formula E - l'ad : "Un sogno essere a Roma" : E' un sogno poter organizzare una gara a Roma , siamo riusciti a farlo quest'anno e ci aspettiamo un grandissimo spettacolo, poi, analizzando il risultato, valuteremo la possibilità di ripeterci ma ...

Fiori nelle buche - Roma si prepara (anche così) alla Formula E : Fiori nelle buche. L’iniziativa non è nuova ma compare ora a Roma, alla luce delle alluvioni delle ultime settimane. Partita da Bruxelles, è arrivata fino a Lavinio (Anzio): anche la capitale è invasa di piante nell&rsquo...

Formula E - tutto pronto per il GP di Roma : 'E come ECONOMIA' . Come è ovvio, il senso dell'iniziativa ruota anche intorno all'indotto economico che l'evento spera di portare alla città. L'impatto economico su Roma è stimato in 50-60 milioni ...

Formula E - Realacci : a Roma per futuro in cui Italia protagonista : Roma, 12 apr. , askanews, Sabato prossimo, a 67 anni dall'ultima edizione del Gran Premio di Roma che si disputò nel 1951 sul circuito cittadino delle Terme di Caracalla, le monoposto torneranno a ...