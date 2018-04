Formula E | i bolidi elettrici sbarcano a Roma | “Il futuro è oggi”

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) Ia propulsione elettrica,. Tutto pronto per il Primo Gran Premio diE, vetture che grazie alle loro avanzate tecnologie rappresentano la mobilità ecosostenibile del, la città eterna avvolta dalla tradizione di secoli di storia, abbraccia ildella mobilità. Dal 12 fino a lunedi’ 16 e’ stata vietata la circolazione su un tratto della Cristoforo Colombo e lo svincolo della Pontina verso il centro, per cui sono previste deviazioni anche per la mobilita’ pubblica. Anche Papa Francesco ha salutato l’esordio dellaE benedicendo una delle monoposto elettriche. Per la sindaca Virginia Raggi “la Capitale diventera’ vetrina di un importante appuntamento sportivo internazionale e soprattutto di una nuova visione del”, con al centro ambiente ed ecomobilita’. Intanto Enel, che ...