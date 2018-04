Formula E | Audi e-tron Vision Gran Turismo realizzata per un videogioco debutta nella

Audi e-tron Vision Gran Turismo - dalla Playstation alla Formula E : Una volta le auto esistevano prima nella realtà e poi arrivavano sui videogiochi. Ma da qualche anno questa non è più una regola ferrea e la Audi e-tron Vision Gran Turismo ne è l’ultimo esempio. Questa berlinetta sportiva era stata sviluppata in origine per le gare virtuali sulla Playstation 4, ma si è poi trasformata in una vettura da corsa grazie all’impegno di Audi in Formula E. La Vision Gran Turismo, infatti, si presenterà infatti ...

Audi E-Tron Vision Gran Turismo - dalla Playstation all’asfalto del gran premio di Formula E – FOTO : È nata come un’auto virtuale l’Audi E-Tron Vision gran Turismo, di quelle che si possono guidare solo alla Playstation. Poi, però, a Ingolstadt (sede dell’Audi), devono averne compreso meglio le potenzialità a livello di comunicazione e pubblicità: per questo la concept car elettrica ha preso la strada della produzione e accompagnerà le prossime gare di Formula E, a cominciare dall’E-Prix di Roma, il 14 aprile. Al volante ci saranno ...

Audi - La e-tron Vision Gran Turismo arriva in Formula E : Dalla Playstation alle strade di Roma. L'Audi e-tron Vision Gran Turismo è una nuova concept ideata per l'ultimo capitolo dell'omonima saga videoludica ma, a differenza degli altri prototipi, non sarà solo virtuale. La Casa di Ingolstadt ha deciso di creare un modello realmente funzionante che sarà impiegato come race taxi in tutte le tappe della Formula E a partire dall'E-Prix di Roma in programma sabato 14 aprile. Al volante della sportiva vi ...

Formula E - Audi la nuova super elettrica per la quinta stagione : Una novità assoluta, inizialmente una blasfemia per gli scettici, nella più blasonata corsa di durata al mondo. Senza dimentica i fari laser, progettati per affrontare le lunghe notti della Sarthe e ...

Formula E Messico - Audi torna al successo con Abt : ROMA - Sembrava avesse vinto il titolo Daniel Abt , mentre festeggiava sul podio di Città del Messico. Comprensibilmente: dopo la vittoria strappatagli ad Hong Kong e il ritiro a Santiago del Cile, il ...

Formula E - Audi pronta al riscatto in Messico : Il brasiliano del team Audi Sport Abt occupa infatti il 20° posto in classifica, complice una raffica di guasti che hanno colpito le sue e-tron FE04 . Ma il capo del motorsport Audi, Dieter Gass è '...

Formula E - per Audi Sport Abt è giunta l'ora di dare Gass : Il team Audi Sport Abt occupa l'8° posto nella classifica costruttori , con un distacco di 77 punti rispetto ai leader di Techeetah. Abt occupa la decima posizione in graduatoria piloti , con 59 ...

