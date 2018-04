Formula 1 - Marchionne minaccia ancora un' uscita delle Ferrari dal circus

quattroruote

: Marchionne: 'Se andiamo in direzione Nascar, la Ferrari saluterà la ... - - focus_motori : Marchionne: 'Se andiamo in direzione Nascar, la Ferrari saluterà la ... - - focus_motori : Marchionne: 'Se andiamo in direzione Nascar, la Ferrari saluterà la ... - -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Sergiocontinua a lanciare chiari avvertimenti alla Liberty Media sul futuro dellaUno e sulla possibiledella Rossa dal. "Faremo la scelta giusta nell'interesse della. C'è chi vuole considerare la F1 più uno spettacolo che uno sport. Se si prenderà questa direzione noi usciremo", hato il numero uno della Casa di Maranello, in occasione dell'assemblea degli azionisti di FCA ad Amsterdam. Non si snaturi l'essenzagare. Da diversi mesiha intrapreso una battaglia, dai toni anche accesi, contro alcune proposte sulle nuove regole per la partecipazione al massimo campionato automobilistico al mondo. Il messaggio del presidente e amministratore delegato dellaè stato sempre molto semplice: non bisogna snaturare l'ispirazione tecnologica dellaUno per renderla uno show di matrice ...