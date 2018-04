Formula 1 | GP di Cina | le novità tecniche di Ferrari | Mercedes e Red Bullprove

Formula 1 - Liberty Media cerca partner in Cina : colloqui con Suning : Stando a Reuters la holding proprietaria dell'Inter avrebbe avuto dei colloqui con Liberty Media per sviluppare la Formula 1 sul mercato asiatico. L'articolo Formula 1, Liberty Media cerca partner in Cina: colloqui con Suning è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Formula 1 - GP Cina. Vanzini : 'Mercedes accelera - Ferrari c'è. Top team vicini nella simulazione' : Tutti hanno faticato e faticheranno nel trovare il bilanciamento di monoposto nervose in inserimento, ma è un problema comune mentre la preoccupazione è che potesse essere un rompicapo più e solo per ...

Formula 1 in Cina : ecco come si guida a Shanghai - le istruzioni dei piloti : Dopo il Gran Premio in Bahrain, la Formula 1 arriva in Cina, sul circuito di Shanghai. ecco tutte le istruzioni pratiche per i piloti e i segreti della pista. Punti per il sabato: Curva 1/2 : si ...

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : Raikkonen convincente! (Gp Cina 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Cina 2018 Shanghai: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il terzo Gran Premio stagionale (oggi venerdì 13 aprile)(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 08:30:00 GMT)

Formula 1 : Ferrari a caccia del tris in Cina - Vettel è fiducioso : E a guardare avanti è anche il campione del mondo Hamilton che già dalla Cina spera di invertire la tendenza rispetto alle ultime due gare: ''Quella di Shangai è sempre stata una buona pista, ...

Formula 1 - GP CINA 2018 : ORARI TV - DIRETTA E DIFFERITA/ Vettel : "La Ferrari è in forma - voglio la vittoria" : FORMULA 1, GP CINA 2018: ORARI tv, DIRETTA e DIFFERITA. Hamilton sfida Vettel: “Non posso perdere altri punti”. Il tedesco della Ferrari non si sbilancia: “Sarà una sfida interessante”. (Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Formula 1 Gp Cina 2018 - orari tv - diretta Sky e differita Tv8 - : Terza tappa del mondiale di Formula 1 sul circuito di Shanghai. La guida completa al weekend cinese con tv e orari

Formula 1 - conferenza piloti Gasly GP Cina : 'Nulla contro Alonso - sono stato frainteso' : "Il GP in Bahrian è stato fantastico a livello personale, è il mio miglior risultato in F1. E' frutto del percorso iniziato da ragazzino. Per il team, invece, è il segnale che abbiamo intrapreso la ...

Formula 1 - gli orari del Gp di Cina in tv : Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla dalla terza gara della stagione in Cina. Dalla conferenza piloti all'ultimo giro della gara, non vi faremo perdere nulla. ...