Football Manager Touch debutta su Nintendo Switch : Sports Interactive e SEGA Europe sono felici di annunciare il raggiungimento di un importante traguardo per la storia della serie Football Manager, ovvero la pubblicazione immediata di Football Manager Touch 2018 per Nintendo Switch in formato digitale su Nintendo eShop. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Football Manager Touch arriva su Nintendo Switch Football Manager è ...

