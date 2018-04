Foggia-Ascoli 3-0

Serie B Foggia-Ascoli decidono Deli - Mazzeo e Loiacono : è 3-0 : FOGGIA - Il Foggia supera l' Ascoli nell'anticipo della trentacinquesima giornata del campionato cadetto. Già nel primo tempo i satanelli si portano sul doppio vantaggio con le reti di Deli e Mazzeo . ...

Foggia Ascoli 0-0 in diretta - risultato LIVE : FORMAZIONI UFFICIALI Foggia , 3-5-2, : Guarna; Calabresi, Camporese, Loiacono; Zambelli, Agazzi, Greco, Deli, Kragl; Nicastro, Mazzeo. All. Stroppa Ascoli , 3-4-3, : Agazzi; Padella, Mengoni, ...

