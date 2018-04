Firenze | foto di classe abolita perché viola la privacy

Per la prima volta riuniti a Firenze gli artisti del gruppo OpenArtCode - per una suggestiva mostra alla Basilica di San Lorenzo [FOTO] : 1/5 ...

Firenze, il silenzio del Franchi nel ricordo di Astori. FOTO A una settimana dalla morte del 31enne capitano viola, i compagni di squadra sono ritornati allo stadio di casa per la partita di campionato contro il Benevento. I giocatori si sono fermati al tredicesimo minuto.

Firenze, 26 cuccioli di cane salvati in autostrada dalla Polizia. FOTO Gli animali, di varie razze e di età inferiore ai due mesi, viaggiavano in un'unica gabbia di ferro all'interno di una Fiat Doblò, in precarie condizioni igieniche. Denunciati i due uomini a bordo dell'auto.

L'addio a Astori: Firenze si stringe al suo capitano | Foto Il funerale alla Basilica Santa Croce di Firenze

Firenze in lutto, migliaia di persone per l'addio ad Astori: FOTO Nella basilica di Santa Croce, l'ultimo saluto al capitano della Fiorentina, deceduto nella notte tra il 3 e il 4 marzo a causa di una bradiaritmia cardiaca. Presente la squadra e anche l'ex premier Matteo Renzi

L'ultimo abbraccio di Firenze ad Astori Le immagini|Video|I compagni Alle 10 nella Basilica di Santa Croce l'addio al difensore della Fiorentina, morto a 31 anni domenica. Centinaia di persone in piazza già nelle prime ore del mattino. Malore per il padre di Francesca Fioretti, la compagna di Astori

Senegalese ucciso a Firenze, presidio e proteste contro razzismo. FOTO Sono circa 300, in gran parte connazionali dell'uomo ucciso a colpi di pistola sul ponte Vespucci del capoluogo toscano, le persone che si sono radunate per manifestare contro l'omicidio. Tensione per la presenza del sindaco Nardella, contestato con insulti

Maltempo, ancora neve sull'Italia: imbiancate Milano, Genova e Firenze | Guarda foto e video Fiocchi bianchi anche su Padova, Vicenza, Verona, Bergamo e Savona. Disagi per i viaggiatori. Scuole chiuse in molti Comuni della penisola

Firenze, 14 febbraio 2018 - «Per il nostro popolo del Sudafrica questa cella è un simbolo di speranza, ma personalmente mi produce profonda tristezza e commozione perché fino a oggi non sono ancora ...

Firenze, 14 febbraio 2018 - Fan in delirio alla Feltrinelli Red di piazza della Repubblica per Ermal Meta, che a poche ore dalla vittoria a Sanremo, è arrivato a Firenze, seconda tappa dopo Roma