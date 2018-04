Finte patch mensili negli aggiornamenti Android | Samsung bene | Huawei meno | è bufera

optimaitalia

(Di venerdì 13 aprile 2018) Potrebbe presto scoppiare unaintorno aglidi sicurezza mensile, visto che alcuni produttori ne rilascerebbero di finti, limitandosi a cambiare la data descrittiva, senza apportare le relative correzioni. Come si legge su 'Wired.com', i risultati, che hanno dello scandaloso, sono frutto di un'indagine durata due anni e svolta dagli esperti Karsten Nohl e Jakob Lell, operanti presso la società tedesca 'SRL labs'.Dopo aver studiato attentamente il codice di oltre 1200 esemplari dei vari brand, la coppia sarebbe arrivata alla conclusione che alcuni OEM non si preoccuperebbero affatto di inserire all'interno dei proprile corrispondentidettagliate nei bollettini ufficiali rilasciati da Google ogni mese, mentendo spudoratamente agli utenti. A volte può capitare per distrazione, ma in tante altre occasioni la questione sarebbe ...