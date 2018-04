Fine settimana con sole e caldo | ma domenica possibili piovaschi

Vivere con gli animali : un Fine settimana per tutta la famiglia nel parco di Villa Bussolera : Come ogni anno, l'ingresso alla manifestazione è gratuito e il programma propone spettacoli e attrazioni con protagonisti animali di alta e bassa corte, tra cui l'ormai tradizionale Agility Rabbit, ...

F1 - GP Cina 2018 in tv : come vederlo e a che ora comincia? Tutti gli orari del Fine settimana. Il palinsesto di Sky e TV8 : Nel weekend del 13-15 aprile si disputerà il GP di Cina 2018, terza prova del Mondiale F1. Si torna subito in pista dopo l’appuntamento in Bahrain, i motori non conoscono sosta e i piloti sono pronti per darsi battaglia sul tracciato di Shanghai, uno dei preferiti da parte di Lewis Hamilton che va a caccia della vittoria dopo le difficoltà avute tra l’Australia e il Sakhir. Il Campione del Mondo vuole riportare al successo la sua ...

A Modica è stato Fine settimana con spettacoli di grande attrattiva. Al Garibaldi : ... tra teatro e musica, quello vissuto a Modica al Teatro Garibaldi dove il pubblico, proveniente anche da fuori provincia, ha avuto modo di assistere a tre bellissimi spettacoli. L'inizio venerdì con ...

Mattarella ha deciso : consultazioni nel Fine settimana : La strada verso la formazione del nuovo Governo è tutta in salita. Le parti sono molto distanti. Dal Quirinale traspare

Motocross - GP Portogallo 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo del Fine settimana ad Agueda : Archiviato l’appuntamento in Trentino, la stagione del Motocross prosegue con il GP del Portogallo. Ad Agueda va in scena la quinta gara del Mondiale 2018, in cui proseguirà la sfida iridata tra Jeffrey Herlings e Antonio Cairoli. Ma il fine settimana non sarà riservato solamente alla classe regina, perché in pista ci saranno anche la MX2 e soprattutto la WMX, con Kiara Fontanesi a caccia di riscatto dopo il secondo posto di ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo Pesaro 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e le date del Fine settimana : Nel weekend del 13-15 aprile si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Il massimo circuito internazionale farà tappa alla Adriatic Arena di Pesaro, l’appuntamento tradizionale nelle Marche giunto ormai all’undicesima edizione. Le grandi Campionesse dei piccoli attrezzi ci regaleranno grandi emozioni, l’Italia vorrà essere assoluta protagonista con le Farfalle ma anche con le individualiste ...

Superbike - GP Spagna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana ad Aragon : Il Mondiale Superbike 2018 è pronto per il suo terzo capitolo. Dopo l’esordio in Australia, e la seconda gara in Thailandia, si arriva in Europa per il Gran Premio di Aragon che ci darà la conferma, o meno, sul fatto che questa stagione sarà decisamente più combattuta rispetto a quanto visto un anno fa. La doppietta di Marco Melandri a Phillip Island, ed i successi di Jonathan Rea e Chaz Davies a Buriram spiegano molto ...

F1 - GP Cina 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana a Shanghai : Nemmeno il tempo di chiudere le valigie a Sakhir, che il circus della Formula Uno deve immediatamente trasferirsi a Shanghai in vista del Gran Premio della Cina 2018. Con ancora negli occhi il meraviglioso successo di Sebastian Vettel nel GP del Bahrein, è già tempo di fare le valigie e spostarsi in Estremo Oriente. Si va a correre in uno dei feudi di Lewis Hamilton che è chiamato alla pronta risposta dopo la doppietta del suo rivale tedesco. Di ...

Meteo Roma - le previsioni per il Fine settimana : Meteo Roma. fine settimana all’insegna del tempo stabile e sole. Domenica cieli poco nuvolosi. Nel Lazio cieli sereni sabato e poco nuvolosi domenica. Meteo Roma, le previsioni per il fine settimana Week end all’insegna del tempo stabile con sole prevalente nella giornata di sabato e cieli poco nuvolosi nel corso di domenica, ma sempre senza fenomeni associati. Temperature comprese tra +9°C e +24°C. Meteo Lazio Condizioni di tempo stabile ...

PAOLO FOX/ Oroscopo weekend 7-8 aprile : Fine settimana particolare per i Gemelli - e gli altri segni? : Oroscopo del weekend di PAOLO Fox ai microfoni di LatteMiele: analisi segno per segno. Situazione chiara nel futuro del Cancro. Leone alla ricerca di un lavoro, Bilancia fase di interregno(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:38:00 GMT)