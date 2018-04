Fine colloqui | il Presidente Mattarella | «Ora valuterò come uscire dallo stallo»

ilsecoloxix

: @lauracesaretti1 @soemiade @alemurgia61 Oggi ha detto a Mattarella che lui non ha intenzione di servirsi del barbie… - MarykoMayko : @lauracesaretti1 @soemiade @alemurgia61 Oggi ha detto a Mattarella che lui non ha intenzione di servirsi del barbie… - AbateLelio : #maratonamentana @matteosalvinimi alla fine dei colloqui avete notato che B.ha mandato via spingendoli come scola… - carmentpf : @CarloStef48 Non l'hai sentito all'uscita del colloqui con mattarella? Non ha detto guerraiolo ma il senso ben chia… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Le parole del Capo dello Stato: «Emerge con evidenza che il confronto tra i partiti per dar vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi»