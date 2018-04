Fifa | Mondiale a 48 squadre nel 2022 | Infantino ci pensa

La Conmebol chiede alla Fifa di anticipare al 2022 l’allargamento del Mondiale : La Conmebol ha chiesto alla Fifa di anticipare l'allargamento del Mondiale a partire dal 2022. L'articolo La Conmebol chiede alla Fifa di anticipare al 2022 l’allargamento del Mondiale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo Mondiale per club : è Softbank l'investitore che ha bussato alla Fifa : Il gruppo giapponese delle tlc è alla guida di una cordata internazionale che punta ad acquisire per 20 mld i diritti della competizione

Fifa - offerti 20 miliardi per mondiale club : Venticinque miliardi di dollari – ovvero 20,3 miliardi di euro – per acquistare i diritti di tre edizioni ampliate del mondiale di calcio per club, nonché di un campionato globale allo studio per le nazionali. E’ questa, scrive il New York Times, la proposta choc ricevuta il mese scorso dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, da parte di un fondo di investitori medio orientali ed asiatici e riportato con un dossier ai ...

Mondiale 2018 - Ibrahimovic : 'La Fifa non può impedirmi di andarci' : Quest'ultima si è detta disponibile a rescindere il contratto nel caso l'attaccante volesse partecipare alla Coppa del Mondo, ma a fare chiarimento sulla vicenda ci ha pensato lo stesso Ibra in prima ...

Fifa ufficializza 36 arbitri e 63 assistenti al Mondiale - c’è Rocchi : La Fifa ha ufficializzato la lista dei 36 arbitri e 63 assistenti per la Coppa del Mondo 2018 in Russia. I 99 giudici di gara rappresenteranno 46 paesi delle sei confederazioni partecipanti all’evento che si svolgerà dal 14 giugno al 15 luglio in undici città della Russia. A questi si aggiungeranno nelle prossime settimane gli arbitri Var, un ruolo che farà il suo debutto in una Coppa del Mondo. Per l’Italia l’arbitro sarà ...

Mondiale 2026 - la Fifa sceglie tra Marocco e Usa-Canada-Messico : Roma, 26 mar. , askanews, La Fifa ha annunciato oggi sul proprio sito ufficiale di aver iniziato a prendere in esame le candidature ad ospitare i mondiali del 2026. Due i dossier presentati, quello ...

La "Copa TyC Sports" argentina diventa uno dei tornei di qualificazione alla Fifa eWorld CUP - il mondiale di Fifa 18 : Continuano ad arrivare, settimana dopo settimana, annunci di nuovi tornei di FIFA con licenza per la FIFA eWorld Cup che quindi metteranno in palio un posto per i prossimi mondiali di FIFA 18 che si disputeranno la prossima estate: ieri è stato il turno dell'argentina con la "Copa TyC Sports", competizione organizzata nel paese sudamericano.

Russia 2018 - ora è ufficiale anche per la Fifa : sarà un mondiale con la Var : 'Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito', ha aggiunto.

Fifa - Infantino : "In Russia il Mondiale più bello e spettacolare di sempre"

Fifa - Infantino : "In Russia il Mondiale più bello e spettacolare di sempre. L'utilizzo della Var aiuta e migliora il calcio" : Intervista esclusiva al presidente della Fifa a 100 giorni dall'inizio della rassegna: "Dispiace per l'Italia, ma ci sono le persone giuste per ripartire"

Infantino su Buffon/ “Gigi lo porto in Fifa - il mercato cambierà dal 2019 - Var al Mondiale” : Infantino su Buffon: “Volevo consegnargli la Coppa del Mondo, se si ritira lo porto alla Fifa”. Il numero uno della Federazione ha parlato stamattina di Buffon e della disfatta azzurra(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 11:53:00 GMT)

Var al Mondiale di Russia 2018? Il presidente Fifa Infantino : "fiducioso e ottimista" : ... penso che il mondo scoprirà quest'estate un Paese accogliente e che vuole celebrare il più grande evento, non solo sportivo, ma sociale in assoluto come la Coppa del mondo'.