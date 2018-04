Ferrari | Marchionne | se F1 diventa come Nascar noi andiamo via

F1 - Sergio Marchionne : “Sebastian Vettel vero campione - la Ferrari ha un’ottima monoposto” : Sergio Marchionne, Presidente della Ferrari, è galvanizzato dopo la vittoria di Sebastian Vettel nel GP del Bahrain 2018. Il numero 1 del Cavallino Rampante è orgoglioso della prestazione del tedesco e dei suoi uomini come traspare dalle dichiarazioni rilasciate dopo la gara: “Per prima cosa voglio augurare al nostro meccanico una pronta guarigione e di tornare presto in pista. E’ stato un weekend consistente che ci ha visto protagonisti ...

Ferrari - Raikkonen : 'Spiace per il meccanico - ma luce era verde'. Marchionne : 'Auguro a meccanico pronta guarigione' : 'Non so cosa è successo, non so in che condizioni si trovi il meccanico. Sono entrato ai box, poi la luce era verde e sono ripartito'. Al termine del Gp del Baharain Kimi Raikkonen dice la sua su ...

Ferrari - Marchionne : 'Non poteva esserci inizio migliore' : 'Non poteva esserci un inizio migliore per la Ferrari in questo Mondiale. Sentire l'inno di Mameli risuonare a Melbourne è stata un'emozione per tutti noi e per ogni tifoso della scuderia. È il ...

F1 - Sergio Marchionne : “Inizio perfetto per Ferrari. Il cammino è lungo - non faccio proclami. Grandi Vettel e Raikkonen” : Sergio Marchionne ha esultato per la vittoria di Sebastian Vettel nel GP di Australia, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il Presidente della Ferrari ha festeggiato il trionfo del tedesco al volante della Rossa, un successo arrivato grazie alla grande strategia adottata dal team. Il numero 1 del Cavallino Rampante mantiene comunque i piedi per terra e non lancia trionfalismi: “Non poteva esserci un inizio migliore per la Ferrari in ...

La Ferrari di Vettel vince il Gp d'Australia. Marchionne : "Primo passo nella direzione giusta" : Trionfo del tedesco Sebastian Vettel, su Ferrari, nel Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Secondo sul traguardo il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, partito dalla pole position con la Mercedes. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen.Per Vettel si tratta della seconda vittoria consecutiva sul circuito di Melbourne, dove si era imposto nel 2017 sempre davanti ad Hamilton. Quarto posto per la ...

Formula1 Zak Brown - assist alla Ferrari : "Sto con Marchionne e Wolff" : Vogliamo tutti restare in questo sport, ma Liberty Media e Fia devono affrontare velocemente i problemi e mettere sul tavolo al più presto le loro idee in modo concreto, come ha chiesto Marchionne". ...

Ferrari - Marchionne : Presenteremo l'ibrida alla fine del 2019. E apre all'elettrico puro : La Ferrari ibrida arriverà alla fine dellanno prossimo: Non cè bisogno di aspettare il Suv: la Presenteremo al Salone di Francoforte del 2019. Sergio Marchionne parlando dallo stand del Cavallino al Salone di Ginevra accelera sull'elettrificazione delle Rosse. Anche la Suv ibrida. "Il piano industriale della Ferrari è facile: tecnicamente è difficile, ma industrialmente no. Lo Presenteremo a settembre", ha aggiunto il presidente. ...

Marchionne : "I dazi Usa peseranno sulla Ferrari" : Pierluigi Bonora Ginevra Sergio Marchionne, al Salone dell'auto di Ginevra pronto a svelare le novità al pubblico, usa la solita tattica: sul futuro del Lingotto dice e non dice, in modo da creare ...

Ferrari - Marchionne : 'Con il Suv supereremo 10mila unità l'anno. La prima ibrida entro il 2019' : GINEVRA - Con la produzione del Suv, Ferrari andrà a una produzione di 'oltre 10mila' unità. Questo numero sarà raggiunto 'anche grazie alla gamma Gt che...

Ferrari - Marchionne/ "Formula E? Non siamo pronti. Marchio Maserati sulle Haas? Ci stiamo pensando" : Ferrari, parla Marchionne: “Liberty non capisce un tubo di aspetti tecnici, pronti a dire addio”. Il presidente della Rossa di Maranello, attaccata nuovamente i padroni della Formula 1(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 00:50:00 GMT)

Ferrari - MARCHIONNE/ La rossa lascia la Formula 1? Se non verrà protetto il suo valore come costruttrice... : FERRARI, parla MARCHIONNE: “Liberty non capisce un tubo di aspetti tecnici, pronti a dire addio”. Il presidente della rossa di Maranello, attaccata nuovamente i padroni della Formula 1(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 16:50:00 GMT)

Marchionne : Linea dura su Liberty e Suv Ferrari ibrido nel 2019 : Noi vogliamo una scelta chiara sulla protezione del DNA di questo sport, non vogliamo che sia diluito da ragioni commerciali e di spettacolo. A noi interessano gli aspetti tecnici, anche perchè di ...