FCA - Marchionne : 2017 anno record. Confermati i target 2018 : Fiat Chrysler Automobiles , FCA , ha chiuso un buon 2017 e si attende risultati positivi anche per il 2018. "Abbiamo raggiunto o superato tutti gli obiettivi finanziari chiave in ciascuno dei quattro ...

FCA : Marchionne - confermati target 2018 : ANSA, - AMSTERDAM, 13 APR - L'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, conferma i target del 2018: ricavi netti pari a circa 125 miliardi di euro, ebit adjusted maggiore di 8,7 miliardi, ...

FCA - i numeri di Jeep cosigliano Manley per il dopo Marchionne : AMSTERDAM - Dal 2009 al 2017 Jeep ha moltiplicato per quattro le sue vendite nel mondo. Dai 338 mila pezzi dell'anno in cui Fiat acquisì i brand del gruppo Chrysler, Fca ha piazzato nel 2017 1,4 ...

John Elkann euforico per FCA - al lavoro sul dopo-Marchionne. Lettera agli azionisti di Exor per tracciare presente e futuro della casa automobilistica : "Gli obiettivi al 2018 fissati da Fca nel 2014 sembravano irraggiungibili, ma a mano a mano che ci avviciniamo, sembrano sempre più possibili". È un John Elkann euforico quello che scrive agli azionisti di Exor per illustrare i risultati conseguiti della società d'investimento della famiglia Agnelli e per sottolineare la performance di Fca."Se saranno raggiunti questi obiettivi - sottolinea Elkann - nel 2019 Sergio ...

FCA - ok cda a spin-off e quotazione Magneti Marelli. Marchionne : 'Operazione cardine piano 2018-2022' : TORINO - Il Consiglio di amministrazione di Fca ha autorizzato il management dell'azienda a sviluppare un piano per separare le attività di Magneti Marelli. L'Operazione...

FCA avvia spin off Magneti Marelli. Marchionne : crea valore per azionisti : Roma, 5 apr. , askanews, Il Consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato di aver autorizzato il management di FCA a sviluppare ed implementare un piano per separare le ...

Brasile : Marchionne - FCA - - il paese guardi alle opportunità all'estero : Brasilia, 24 mar 14:53 - , Agenzia Nova, - Il presidente del gruppo Fca, Sergio Marchionne, ha dichiarato che le sfide economiche ed ambientali che il mondo vive oggi possono essere la grande opportunità per il Brasile di spiccare nel commercio globale. Lo riporta il quotidiano brasiliano "Folha de S.Paulo". Il messaggio è stato inviato da ...

Sergio Marchionne presto lascerà la guida di Fca. Difficile dire chi lo sostituirà e anche come John Ekann riuscirà a liquidare l'attuale amministratore delegato.

FCA chiude al rialzo. Dopo Marelli - Marchionne valuta lo spin off di Comau : Teleborsa, - Giornata di guadagni per FCA che a Piazza Affari ha chiuso in salita del 2,46% a 17,27 euro per azione. Dopo lo scorporo di Magneti Marelli , senza la quotazione, Marchionne starebbe ...

FCA - Marchionne : 'Non venderemo mai il marchio Fiat. Coreani interessati a tutto ma mai parlato con loro' : GINEVRA - Fiat non è un marchio da spendere in tutto il mondo come Jeep ma Fca non ha alcuna intenzione di venderlo, a Coreani o cinesi che siano. Parola Sergio marchionne. A meno di due...

FCA : Boccia - ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria come Fca. Sarebbe un bel segnale”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite di ‘Mezz’ora in piu” su Raitre, rispondendo alla domanda di un operaio di Pomigliano d’Arco. L'articolo Fca: Boccia, ci auguriamo che Marchionne rientri in Confindustria sembra essere il primo su Meteo Web.

FCA - Regione Piemonte e Comune chiedono incontro a Marchionne : Torino , askanews, - Una richiesta di incontro all'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne verrà avanzata con una lettera ufficiale dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino. È quanto ...

FCA - rischio esuberi a Torino. Chiamparino e Appendino scrivono a Marchionne - sindacati : “No investimenti e ammortizzatori esauriti” : Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e la sindaca di Torino Chiara Appendino incontrano i sindacati metalmeccanici per esaminare la situazione degli stabilimenti piemontesi di Fca. In piazza Castello. davanti alla Regione, è stato organizzato un presidio dei lavoratori. “Si tratta di un’occasione utile di confronto, a fronte di un’incertezza che permane inalterata anche dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato ...