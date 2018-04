Farmaci | il nuovo antivirale è efficace al 100% nei dializzati con Hcv

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) Tutti i pazienti con epatite C in dialisi possono essere trattati con gli antivirali di nuova generazione e le nuove molecole sono efficaci alanche per solo 8 settimane. Lo suggeriscono i dati presentati da Marcello Persico, direttore dell’unità di Clinica Medica ed Epatologia dell’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona di Salerno, al congresso dell’Associazione europea per gli studi sul fegato (Easl), in corso a Parigi. “Già da oltre un anno i nuovi antivirali contro l’epatite C – ha spiegato Persico nel corso di un focus sull’infezione dedicato alla stampa e organizzato da AbbVie – in particolare due, sono utilizzati nei pazienti con insufficienza renale cronica anche in dialisi. La grande novità è che mentre prima questierano usati solo per pazienti con genotipo 1 e 4, oggi con il ...