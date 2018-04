Far west in centro | raid impuniti ' Le telecamere non funzionano'

Far west Napoli : il video sul web della sparatoria in centro : Nelle immagini, giovani che fuggono impauriti, famiglie terrorizzate, durante il raid di domenica sera a ridosso del lungomare affollato. Un episodio che testimonia come l'insicurezza nella città ...

Napoli choc - Far west in pieno centro : «Spari in strada - ragazzi terrorizzati». La video-denuncia su Facebook : Un inseguimento a folle velocità, anche lungo i marciapiedi pieni di gente. Poi le pistole impugnate da almeno due dei tre delinquenti ripresi dalle immagini di videosorveglianza. Le...

Napoli choc - Far west in pieno centro : spari tra la folla - il video su Facebook : Un inseguimento a folle velocità, anche lungo i marciapiedi pieni di gente. Poi le pistole impugnate da almeno due dei tre delinquenti ripresi dalle immagini di videosorveglianza. Le immagini non ...

Far west a Napoli : in un video su Fb raid in pieno centro /Guarda : di Giuseppe Crimaldi Un inseguimento a folle velocità, anche lungo i marciapiedi pieni di gente. Poi le pistole impugnate da almeno due dei tre delinquenti ripresi dalle immagini di videosorveglianza. ...

Latte : Coldiretti Padova - stop al Far west su prezzi e contratti (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In progresso anche il Latte spot (quello venduto al di fuori dei normali contratti di fornitura) che alla Borsa di Lodi, principale piazza di riferimento italiana, ha ripreso a crescere con un balzo di quasi il 7% nell’ultimo mese. Come se non bastasse mai così tanto form

Latte : Coldiretti Padova - stop al Far west su prezzi e contratti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Le recenti difficoltà sono dovute anche alla pratica fuori legge ma ancora in uso di stipulare intese verbali e di durata inferiore ai 12 mesi. Chiediamo perciò l’intervento degli organismi di controllo del Ministero delle Politiche Agricole insieme all’attivazione di tu

Latte : Coldiretti Padova - stop al Far west su prezzi e contratti : Padova, 11 apr. (AdnKronos) - stop al far West sui contratti per il Latte. E’ quanto chiede la Coldiretti di fronte alle comunicazioni di unilaterali di variazione al ribasso del prezzo alla stalla, o di riduzione delle quantità richieste rispetto agli accordi presi, che le industrie stanno mandando

Coldiretti : stop al Far west sui contratti per il latte : stop al far west sui contratti per il latte. E’ quanto chiede la Coldiretti “di fronte alle comunicazioni di unilaterali di variazione al ribasso del prezzo alla stalla, o di riduzione delle quantità richieste rispetto agli accordi presi, che le industrie stanno mandando agli allevatori e che mettono a rischio la sopravvivenza e il lavoro di oltre 30mila aziende agricole, senza considerare l’indotto. Si tratta – spiega la Coldiretti – di ...

Far west sul lungomare di Napoli - de Magistris : 'Non consentiremo occupazione violenta' : 'Napoli si sta aprendo al mondo con un volto nuovo e diventa ancora più insopportabile questa violenza inaccettabile. Ormai siamo primi in Italia per turismo e non possiamo consentire a questo manipolo di violenti di usurpare ...

Far west sul lungomare di Napoli - de Magistris : «Non consentiremo occupazione violenta» : «Napoli si sta aprendo al mondo con un volto nuovo e diventa ancora più insopportabile questa violenza inaccettabile. Ormai siamo primi in Italia per turismo e non possiamo consentire a...

Napoli - Far west sul Lungomare : il pistolero non era solo - c'è l'identikit : Sanno chi è, hanno un identikit preciso. Hanno anche una pista su quanto accaduto domenica notte nei pressi del Lungomare. Una sventagliata di colpi di pistola, non tutti in aria, dai sette ai...

Far west sul lungomare di Napoli : 'Ha urlato contro gli abusivi - poi è tornato e ha fatto fuoco' : 'Ma stai registrando di nascosto? Fammi vedere il telefono, guarda che sennò non ti dico niente'. Il lungomare liberato adesso è il lungomare della paura. Operai al lavoro per rimettere in sesto i ...

Napoli - Far west sul Lungomare : il pistolero non era solo - c'è l'identikit : Sanno chi è, hanno un identikit preciso. Hanno anche una pista su quanto accaduto domenica notte nei pressi del Lungomare. Una sventagliata di colpi di pistola, non tutti in aria, dai sette ai dieci ...

Napoli - Far west sul Lungomare : il pistolero non era solo - c'è l'identikit : Sanno chi è, hanno un identikit preciso. Hanno anche una pista su quanto accaduto domenica notte nei pressi del Lungomare. Una sventagliata di colpi di pistola, non tutti in aria, dai sette ai...