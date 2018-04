Facebook | non solo Cambridge Analytica | è nei guai anche in Asia

Facebook down alle 13.30 - tornato operativo. E non si arresta lo scandalo privacy : Facebook down in tutta Italia, da qualche minuto. Non bastasse quanto è successo nelle ultime settimane, con lo scandalo Cambridge Analytica e il caos legato alla privacy, ci si mettono anche...

Dona il midollo a una sconosciuta - ora la cerca su Facebook : "Sei la sorella che non ho mai avuto. Voglio abbracciarti" : Si chiama Valentina Marchi, ha 34 anni e fa l'impiegata in quel di Pordenone. Il ritratto di una donna normale, all'apparenza. Eppure Valentina ha una storia speciale alle spalle: tra il novembre 2012 e il settembre 2014, ha Donato cellule staminali e linfociti a una sconosciuta malata di leucemia fulminante, salvandole la vita. Ora la coraggiosa e generosa Valentina vorrebbe conoscere la persona ha cui ha restituito la speranza e che dovrebbe ...

Facebook? Sarà a pagamento : "Raccolti dati sui non iscritti" : Si fa nuovamente strada l'idea che sia necessaria una regolamentazione, e lui ammette: 'Internet sta diventando sempre più importante nella vita delle persone in tutto il mondo, credo sia inevitabile ...

“Facebook a pagamento”. Calmi : non tutto così. Altra polemica per il social. Gli utenti già sbuffano - ma ecco di cosa si parla : La possibilità esiste. Facebook potrebbe sviluppare in futuro una versione pagamento. Finanziandosi con la pubblicità mirata, il popolarissimo social network è sempre stato gratuito. Ora però, dopo lo scandalo Cambridge Analytica sui profili ‘bucati’, qualcosa potrebbe cambiare. E’ stato lo stesso fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, come si legge sul sito d’informazione tecnologica americano ‘The ...

Facebook non usa il microfono del vostro smartphone per spiarvi - parola di Mark Zuckerberg : Nel corso dell'udienza al Senato americano, Marck Zuckerberg ha smentito categoricamente la leggenda urbana secondo cui Facebook utilizza i microfoni degli smartphone per ottenere maggiori informazioni sui propri utenti. L'articolo Facebook non usa il microfono del vostro smartphone per spiarvi, parola di Mark Zuckerberg proviene da TuttoAndroid.

Bufala BFF su Facebook : la parola diventa verde ma perché account non è protetto : C'era da aspettarselo: la Bufala BFF Facebook e della famosa parola che deve diventare verde nei commenti del social per verificare se il proprio account sia sicuro torna prepotentemente in queste ore. Non a caso, in concomitanza con l'intervento chiarificatore di Mark Zuckeerberg presso il Senato statunitense, in un momento in cui il discorso sicurezza è cruciale, dopo lo scandalo dei dati di ben 87 milioni di profili sparsi per il mondo ...

Giada - il toccante messaggio del professore su Facebook dopo il suicidio : 'L'Università non è una gara' : La tragedia di Giada, la ragazza di 26 anni che si è lanciata dal tetto della Federico II di Monte Sant'Angelo a Napoli, ha scosso il mondo universitario di tutta Italia. toccante il messaggio scritto ...

Zuckerberg sotto attacco di fronte al Senato : «Facebook non diventi incubo della privacy». Il Ceo si scusa : «Mi dispiace» Diretta : «Facebook non diventi incubo della privacy», lo ha detto John Thune, Senatore repubblicano alla presidenza della commissione Commercio del Senato, aprendo il dibattito che vede...

Facebook è solo la punta dell’iceberg - la privacy non esiste più : Oggi Mark Zuckerberg è atteso al Congresso (USA) per testimoniare sui dati in possesso di Cambridge Analytica, ma Facebook è solo la punta dell’iceberg. Il Web è il luogo non luogo in cui i dati degli utenti che vi partecipano sono alla mercé delle aziende, nulla si è fatto fino ad oggi per proteggere la privacy. solo l’UE sta correndo ai ripari, un po’ troppo tardi, con la GDPR che entrerà in vigore il 25 maggio. Facebook non ...

Giada - il toccante messaggio del professore su Facebook dopo il suicidio : 'L'Università non è una gara' : La tragedia di Giada, la ragazza di 26 anni che si è lanciata dal tetto della Federico II di Monte Sant'Angelo a Napoli, ha scosso il mondo universitario di tutta Italia. toccante il messaggio scritto su Facebook da Guido Saraceni, docente di Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica alla Facoltà di Giurisprudenza dell'...

Virus su Facebook Messenger via video YouTube : cosa non fare e quali rischi : In queste ore si sta diffondendo moltissimo un Virus su Facebook Messenger che ha le sembianze di un semplice video YouTube ma con la particolarità che questo sembrerebbe avere come protagonista proprio il malcapitato che lo riceve. Il messaggio che in molti stanno ricevendo sulla chat del social arriva da un nostro contatto che ci chiede di confermnare la presenza nella clip condivisa, tra l'altro invitandoci a vergognarci per quanto presente ...