Facebook down alle 13 30 | tornato operativo E non si arresta lo scandalo privacy

Cambridge Analytica - lo scandalo big data fa scivolare Facebook a Wall Street. Downing street : pronti a indagare : Oggi è il valore del titolo in Borsa. Domani potrebbe essere molto peggio. Lo scandalo di Cambridge Analytica trascina Facebook a -5 per cento all’apertura del mercato di New York, ma soprattutto agita le diplomazie di mezzo mondo che sembrano scoprire oggi il potenziale intrusivo della società di Zuckerberg. Tutta colpa, o merito, della decisione di Facebook di cancellare di punto in bianco la società dei big data, accusata di avere ...

Facebook testa il pulsante downvote ma non è un 'non mi piace' : ...apolitiche L'azienda ha anche annunciato l'istituzione di un fondo da $10 milioni che distribuirà ad alcune comunità nel tentativo di affrontare il fenomeno della 'polarizzazione' della politica. '...

Facebook : arriverà il 'Downvote' - il contrario del 'Mi piace' Video : #Facebook è, di certo, uno dei social network avente il più alto tasso di evoluzione in questi ultimi anni. Molte delle novita' che costituiscono il social network di oggi, non a caso, sono state implementate proprio in questi ultimi periodi complice anche la nascita di altri social basati su una struttura differente. Ad esempio, si può citare l'introduzione delle dirette, particolarmente amate dagli utenti oppure l'introduzione delle reazioni a ...

Facebook : “Downvote” è il tasto “Non mi piace” che si attende da anni? : Gli ultimi dati finanziari condivisi da Facebook qualche mese fa hanno confermato l’ulteriore crescita di quella che continua ad essere la piattaforma social più popolata al mondo, che conta ormai oltre 2 miliardi di utenti attivi ogni mese ed un fatturato che continua a salire, grazie alle entrate provenienti dalle pubblicità. L’attività degli utenti sul social network continua ad essere il fulcro dell’esperienza Facebook, ...

La rivoluzione silenziosa di Facebook : arriva il downvote : Non sarà un dislike ma poco manca. Facebook ha attivato in via sperimentale il downvote. La funzione del nuovo button è di

Facebook - al via i test del pulsante Downvote per i commenti - : Sullo stesso argomento: Su Facebook Live arriva lo streaming video in diretta. E sui post verrà introdotto il tasto Non mi piace Reactions: Facebook presenta l'evoluzione del tasto Mi Piace 10 anni ...