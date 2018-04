F1 - Qualifiche GP Cina 2018 : su che canale vederle in tv? Gli orari e la diretta streaming su Sky. Differite e repliche su TV8 : Sabato 14 aprile si disputeranno le Qualifiche del GP di Cina 2018, terza tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Shanghai sarà caccia alla pole position, il time attack definirà la griglia di partenza della gara in programma domenica. Le prove libere hanno consegnato un grintoso Lewis Hamilton capace di precedere tutti ma le Ferrari sono subito in scia: Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ruggiscono sul Campione del Mondo e cercano il colpaccio, ...