F1 - Gp Cina : nelle seconde libere Hamilton e Raikkonen divisi da 7 millesimi : SHANGHAI - Sotto il cielo grigio di Shanghai, le prime libere sembrano appiccicare uomini e motori nella stessa nuvola: quattro auto in appena un decimo di secondo alla fine della seconda sessione, ...

Gp Cina - Hamilton vola nelle libere : Il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton , è il più veloce nella prima giornata di prove libere del Gp di Cina, terzo appuntamento stagionale della Formula 1 che si corre sul circuito di Shanghai. Il ...

Gp Cina - Hamilton più veloce nelle prime libere : Dietro al campione del mondo in carica il finlandese Kimi Raikkonen con il crono di 1'34 358 …

Bambini non in regola con le vacCinazioni - che cosa sta succedendo ora nelle scuole? : (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Nonostante le stime che parlano di circa 30mila Bambini ancora non in regola con le vaccinazioni, alla scadenza del termine ultimo imposto dal ministero della Salute per rispettare gli obblighi di legge non sono stati registrati particolari problemi. Per il momento si parla solo di casi sporadici che coinvolgono un numero molto ridotto di iscritti a scuola. Viste le differenze regionali e nella gestione da parte ...

Montegranaro - Basket Serie C : la Sutor batte l'Urbania e si avviCina ai playoff. LEGGI il tabellino. Ora 3 trasferte nelle prossime 4 gare. ... : Poi arriva l'allungo, toccando il +12 nel secondo quarto, ma Urbania riaccorcia le distanze con l'importante tripla di Longoni #9 che fissa il punteggio a fine primo tempo sul 33-32 per la Sutor. L'...

Scade oggi il termine per gli obblighi vacCinali nelle scuole : Sono circa 30mila i bambini sotto i sei anni ancora non in regola. Per le famiglie possibili multe, ma c'è anche il rischio dell'espulsioni dalla scuola. Il modo in cui verranno applicate le sanzioni ...

Trentamila bambini non in regola con le vacCinazioni e domani scade il termine nelle scuole materne e agli asili nido : Potrebbero essere circa 30mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni, ma di questi è impossibile sapere quanti non saranno ammessi a scuola perché ogni Regione si comporterà in modo diverso. Lo afferma il past president della Società italiana di Igiene, Carlo Signorelli, alla vigilia della scadenza del termine del 10 marzo per la presentazione dei certificati vaccinali ...

Nelle sale italiane dal 22 Febbraio “Figlia mia” un viaggio in cui tre figure femminili si alternano - si cercano - si avviCinano e crescono. : Arriva Nelle sale italiane dal 22 Febbraio “Figlia mia” un viaggio in cui tre figure femminili si alternano, si cercano, si avvicinano e si allontanano, si amano e si odiano e alla fine si accettano Nelle loro imperfezioni e per questo “crescono”, dichiara Laura Bispuri, per la seconda volta in concorso a Berlino dopo il suo apprezzato film d’esordio Vergine giurata, che aggiunge: “Tornare a Berlino mi emoziona moltissimo, sento un ...

Cina - prima al mondo per 7 anni consecutivi nelle richieste per brevetti : ... il presidente dell'Associazione cinese delle scienze, Wan Gang ha affermato che nel corso dell'anno precedente, lo stato dello sviluppo scientifico della Cina ha raggiunto il secondo posto al mondo, ...

Ciclone Gita in avviCinamento : stato d’emergenza nelle Isole Tonga : Il violento Ciclone tropicale Gita, che ha già seminato il caos nelle Isole Samoa, si sta intensificando, e si avvicina sempre più alle Isole Tonga. L’arcipelago polinesiano nel Pacifico ha decretato lo stato d’emergenza in previsione dell’arrivo del potente Ciclone che dovrebbe acquistare potenza fino a categoria 5, il livello massimo. Il primo ministro ad interim ha proclamato lo stato d’allerta nazionale. Secondo i ...

Oggi l’incontro ravviCinato record con l’asteroide 2018 CB : “Sarà visibile dall’Italia nelle prime ore della sera” : Dopo il passaggio ravvicinato dell’asteroide 2018 CC del 6 febbraio, Oggi avverrà quello dell’asteroide 2018 CB: il “sasso spaziale” ha un diametro tra i 18 e i 39 metri, ed effettuerà un transito record. Alle ore 23:29 ora italiana, “sfiorerà” la Terra dalla distanza di circa 65.000 chilometri, 1/5 della distanza Terra-Luna. La sua velocità relativa sarà di circa 8 km/s. E’ necessario sottolineare che ...