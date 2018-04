F1 Gp Cina | libere 1 | Hamilton davanti a tutti

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale. Prosegue la battaglia tra Ferrari e Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Cina, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Shanghai inizia un lungo weekend, la Mercedes vuole dimostrare la propria supremazia in uno dei suoi feudi ma la Ferrari cercherà di ribattere colpo su colpo. Si preannunciano novanta minuti di fuoco, tutti i piloti cercheranno il giusto feeling con la pista e con il tracciato per poi puntare al colpaccio tra ...

F1 oggi - GP Cina 2018 : su che canale vedere le prove libere? Orari - diretta streaming. Il palinsesto di Sky e le differite su TV8 : oggi venerdì 13 aprile si disputeranno le prove libere del GP di Cina 2018, terza prova del Mondiale F1. Sul circuito di Shanghai si accendono i motori per un nuovo palpitante weekend: si torna subito in pista dopo l’appuntamento in Bahrain vinto da Sebastian Vettel che ha infilato la doppietta allungando in classifica generale. Questo però è un feudo Mercedes e Lewis Hamilton partirà con tutti i favori del pronostico per fare la ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale. Subito Ferrari contro Mercedes! : OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Cina, terza prova del Mondiale 2018 di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 04.00 , ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale. Subito Ferrari contro Mercedes! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Cina, terza prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Comincia l’avventura sul tracciato di Shanghai e le domande sono le solite: ancora Ferrari vs Mercedes? Si inserirà la Red Bull? Sebastian Vettel arriva all’appuntamento cinese a punteggio pieno: due vittorie e soprattutto l’ultima impresa con la gestione degli pneumatici in Bahrein ha ...

F1 - GP Cina 2018 : prove libere (venerdì 13 aprile). Programma - orari e tv. Il palinsesto con dirette e differite : Terza prova del Mondiale di F1. Si corre a Shanghai, dove va in scena il GP di Cina. È caccia alla Ferrari e a Sebastian Vettel, ancora vincitori in Bahrein. La Rossa fa sul serio quest’anno ma la pista cinese è tradizionalmente favorevole alla Mercedes e a Lewis Hamilton, costretti ad inseguire e quasi con le spalle al muro, per non perdere troppo terreno dal rivale diretto. Senza sottovalutare la Red Bull, chiamata a riscattare un inizio ...