F1 | Cina | Vettel ' Qualcosa da sistemare'

F1 Cina - seconde libere : conferma Hamilton - Raikkonen 2° - Vettel 4° : SHANGHAI - Dopo l'exploit nella prima sessione di libere Lewis Hamilton su Mercedes si conferma il più veloce anche nella seconda con un tempo di 1'33'482. Nel finale una leggere pioggia ha rallentato ...

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “Siamo vicini. Possiamo ancora migliorare e sfoderare il nostro potenziale” : Prima giornata del GP di Cina 2018 positiva per Sebastian Vettel e la Ferrari, che hanno chiuso la giornata nella scia di Lewis Hamilton e della Mercedes. “Penso che su questo circuito sia importante trovare il feeling con pista e macchina, trovare il giusto setup. Qui la strategia è importante perché la pista è lunga ed è difficile trovare la giusta finestra per le gomme. Ma tutto sommato siamo piuttosto vicini e Possiamo ancora ...

Formula 1 : Ferrari a caccia del tris in Cina - Vettel è fiducioso : E a guardare avanti è anche il campione del mondo Hamilton che già dalla Cina spera di invertire la tendenza rispetto alle ultime due gare: ''Quella di Shangai è sempre stata una buona pista, ...

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “La macchina è competitiva - la strategia conterà molto. Vogliamo vincere” : Sebastian Vettel si presenta al via del GP di Cina da leader a punteggio pieno del Mondiale di F1 2018, grazie alle due vittorie maturate in Australia e Bahrein. A Shanghai il tedesco e la Ferrari dovranno superare un vero e proprio esame di maturità: se riusciranno a ben figurare anche su una pista tradizionalmente favorevole alla Mercedes, allora il sogno iridato potrebbe davvero tramutarsi in un obiettivo concreto. Il 30enne nativo di ...

F1 - GP Cina 2018 : Sebastian Vettel cerca il tris - ma Shanghai è un feudo di Hamilton : Il Mondiale di Formula Uno carica armi e bagagli e si trasferisce immediatamente dal Bahrein alla Cina. É già tempo, infatti, di tornare in pista e, dopo lo spettacolo di Sakhir, c’è la speranza di vivere grandi emozioni anche a Shanghai, dove si correrà per la quindicesima volta nella storia. La Ferrari arriva sul tracciato ideato dall’ingegnere Hermann Tilke e lo fa con due vittorie brillanti ed importanti già messe in casCina. ...

