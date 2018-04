F1 Cina | prime libere | primo Hamilton | Raikkonen 2° e Vettel 6°

Trump valuta inasprimento dazi a Cina : 1.39 Trump, che ha già annunciato tariffe per 50 miliardi di dollari sulle merci esportate dalla Cina, ha deciso di inasprire i dazi dopo la risposta di Pechino che ha varato misure speculari. "Anzichè rimediare ai suoi comportamenti scorretti - ha ammonito Trump in una nota - la Cina ha scelto di colpire i nostri agricoltori e attori del settore manifatturiero". Trump, "alla luce della ingiusta ritorsione cinese", ha dunque chiesto di ...

La guerra commerciale tra Usa e Cina deprime i listini europei : Roma, 3 apr. , askanews, Avvio in calo per le borse europee, sotto rpessione per la guerra commerciale tra Usa e Cina, Francoforte cede lo 0,77%, mentre Parigi perde lo 0,49%. Male anche Londra, in ...

Prime scimmie clonate in Cina : gli umani saranno i prossimi? Video : Un gruppo di scienziati dell'Accademia delle Scienze cinese ha riferito del loro successo nella #clonazione dei primati. Utilizzando la tecnica che ha dato i natali alla famosa pecora Dolly, sono riusciti a creare due copie identiche di macachi. Chiamati Zhong Zhong e Hua Hua, le due #scimmie sono di otto e sei settimane rispettivamente. Si pensava che questa tecnica di clonazione non avrebbe funzionato con i primati Essendo completamente ...

Party a bordo pisCina - sesso e riunioni : le prime immagini del film su Berlusconi : I Party a bordo piscina, il sesso, una riunione istituzionale, le coppe sportive in bella vista in salotto, una Veronica triste , interpretata da Elena Sofia Ricci, e persino Dudù, l'amatissimo ...

Nokia 7 Plus ai raggi X : prime foto (vs Google Pixel 2 XL) - versione top in Cina - video e benchmark : Aiutati dai colleghi di GSMArena, vediamo quanto ha da offrire il neonato Nokia 7 Plus: video, benchmark e confronto fotografico con il Google Pixel 2 XL L'articolo Nokia 7 Plus ai raggi X: prime foto (vs Google Pixel 2 XL), versione top in Cina, video e benchmark è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nissan Terra - Prime foto della Suv per la Cina : In attesa del debutto fissato per il prossimo mese di aprile al Salone di Pechino, la Nissan ha diramato le Prime immagini della nuova Suv destinata ai mercati orientali, la Terra. Basata sulla meccanica del Nissan Navara, la Sport Utility evolverà il look del pick up riproponendone alcuni dettagli estetici che saranno abbinati a particolari derivati dagli ultimi modelli del marchio nipponico, come la calandra anteriore e il design dei ...

MediCina e intrattenimento in prime time - il venerdì su Tv2000 'Buonasera Dottore' : Ogni puntata, infatti, avrà come ospite un protagonista del mondo del teatro, del cinema, della televisione, della cultura e dello sport, per raccontarsi e accompagnare la conduttrice negli spazi ...

Oggi l’incontro ravviCinato record con l’asteroide 2018 CB : “Sarà visibile dall’Italia nelle prime ore della sera” : Dopo il passaggio ravvicinato dell’asteroide 2018 CC del 6 febbraio, Oggi avverrà quello dell’asteroide 2018 CB: il “sasso spaziale” ha un diametro tra i 18 e i 39 metri, ed effettuerà un transito record. Alle ore 23:29 ora italiana, “sfiorerà” la Terra dalla distanza di circa 65.000 chilometri, 1/5 della distanza Terra-Luna. La sua velocità relativa sarà di circa 8 km/s. E’ necessario sottolineare che ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svizzera non sbaglia e resta al comando - prime vittorie per Cina e Canada : La seconda sessione del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang non regala particolari sorprese e arrivano come da pronostico le vittorie di Svizzera, Cina, Canada e Russia. Partiamo dagli elvetici Martin Rios e Jenny Perret, campioni del mondo in carica, che hanno superato per 7-6 la Finlandia. Un match gestito perfettamente dalla Svizzera nella prima parte, con il punteggio sul 6-2 al quinto end. Poi e arrivata ...