F1 Cina | Hamilton | «Per battere la Ferrari dovremo essere perfetti»

Lewis Hamilton - GP Cina 2018 : “La macchina va bene - domenica sarà fondamentale non sbagliare le gomme” : Giornata positiva per Lewis Hamilton, in grado di segnare i migliori tempi di entrambe le sessioni di prove libere del Gran Premio della Cina (clicca qui per la cronaca) disputate nella mattinata italiana. il numero 44 ha concluso la FP1 con oltre tre decimi di vantaggio nei confronti di Kimi Raikkonen, mentre nella FP2 il gap con il finlandese parlava di appena 7 millesimi. Il commento del pilota inglese conferma la bontà del lavoro svolto in ...