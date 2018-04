F1 | analisi prove libere GP Cina 2018 | la Mercedes è davanti | ma Ferrari e Red Bull sono

oasport

(Di venerdì 13 aprile 2018) Si è conclusa la prima giornata didel Gran Premio della(clicca qui per la cronaca), terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, e ci ha già regalato diversi spunti. Ogni, al momento, è assolutamente parziale, dato che questo venerdì ha visto temperature basse, vento e anche pioggia, tutte condizioni che non vedremo in gara, quando regneranno (o quantomeno dovrebbero regnare) sole e temperature più miti. Ad ogni modo, come previsto e preventivabile,a tutti c’è la(sopratutto con Lewis Hamilton) ma(in primis) e Redmeno lontane di quanto ci si poteva aspettare. Ancora una volta bene Haas e Renault, male, se non malissimo, Williams e Sauber Alfa Romeo, ma questo ormai non fa più notizia. Lewis Hamilton, dunque, è stato in grado di centrare i migliori tempi in entrambe le sessioni confermando che sia lui in ...