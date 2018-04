F 1 | GP della Cina - Hamilton precede Raikkonen di 7 millesimi

Kimi Raikkonen - GP Cina 2018 : “È andata piuttosto bene. Ci siamo fatti un’idea della nostra situazione” : È stato un Kimi Raikkonen piuttosto abbottonato, come spesso accade, quello che ha commentato il venerdì di libere del GP di Cina ai microfoni di Sky Sport F1. “È andata piuttosto bene. Sul giro secco potevo essere più veloce ma ho trovato un po’ di traffico. Ma in ogni caso ci siamo fatti un’idea della nostra situazione. Vediamo domani, non ho idea di quello che accadrà in qualifica“. CLICCA QUI PER ...

Changsha - convegno sulla "creazione di un sistema per presentare la concezione dei diritti umani nella Cina della nuova era" : ...della comunicazione del Comitato centrale del PCC e vice direttore dell'Ufficio di stampa del consiglio di Stato cinese Guo Weimin ha affermato che oggi si sta avviCinando al centro del mondo, e che ...

Vaccini - sonno - fake news. Anche tre premi Nobel al Festival della Medicina di Bologna : ... aggiunge il prorettore alla Ricerca di Unibo Antonino Rotolo, «c'è una visione sbagliata della scienza, considerata salvifica o apocalittica. È importante, invece, lavorare tutti per una ...

F1 Cina - i piloti della Red Bull promettono battaglia : TORINO - In casa Red Bull si guarda con fiducia verso l'imminente Gran Premio di Cina, dopo il disastro totale del Bahrain con entrambe le vetture out dopo pochi giri. Daniel Ricciardo ammette: ' ...

F.1 - GP della Cina - A Shanghai il terzo round della stagione : Giusto il tempo di metabolizzare quanto successo in Bahrain che la Formula 1 si sposta a Shanghai, dove domenica andrà in scena il Gran Premio di Cina, terza tappa del Campionato Mondiale di Formula 1. Levento motoristico sullasfalto cinese porta con sé una buona dose di curiosità, tra lentusiasmo in casa Ferrari maturato dopo il doppio successo di Sebastian Vettel in Australia e in Bahrain e la voglia di riscatto del campione del mondo in ...

F1 - GP Cina 2018 : sarà la prova del nove per le ambizioni della Ferrari. Shanghai è un feudo Mercedes : La Ferrari e Sebastian Vettel arrivano al terzo appuntamento, a Shanghai, a punteggio pieno. Sembrava pura fantasia dopo le qualifiche di Melbourne, quando Lewis Hamilton rifilò quasi sette decimi ai due piloti della Rossa, eppure è successo veramente. Prima c’è stato il capolavoro di strategia del Cavallino in Australia, poi la prova schiacciante nel deserto del Bahrein, dove le Frecce d’Argento hanno faticato, pur avviCinandosi ...

F1 - Gp della Cina 2018 - il commento di Mara Sangiorgio : E' l'esame più duro. La Ferrari in Cina ci arriva da vincitrice, anzi, due volte vincitrice , ma i lunghi rettilinei e le curve veloci del circuito alla periferia di Shanghai sono ancora da ...

Boao - Xi Jinping incontra imprenditori cinesi e stranieri : "La riforma della Cina è sempre in divenire" : La Cina dovrà sviluppare con fermezza un'economia mondiale aperta, per dare il proprio contributo allo sviluppo dell'Asia e a quello del resto del mondo. La Cina è favorevole al fatto che anche gli ...

Ministero degli Esteri : il mondo esterno non ostacoli l'apertura della Cina : L'ampliamento dell'apertura cinese non va ostacolato dall'esterno, cosa che comunque il mondo esterno non é in grado di fare. Secondo quanto appreso da dei reportage, le misure sull'ampliamento dell'...

Perché per la Cina non è il momento della guerra fredda con gli Usa : La Cina, ha promesso il presidente cinese, 'continuerà nella politica di apertura', inaugurata nel 1978 dall'allora leader, Deng Xiaoping : 'La porta non si chiuderà e rimarrà sempre più aperta'. E ...

La Cina commenta la notizia sulla costruzione della sua base a Vanuatu - : "E' una notizia falsa. Oggi il ministro degli esteri di Vanuatu è già intervenuto su questo tema e ha dato le opportune spiegazioni" è stata la risposta del rappresentante del ministero degli esteri ...

Forum di Boao per l'Asia : Xi Jinping annuncia quattro grandi misure per promuovere l'apertura della Cina : ... non ha soltanto cambiato profondamente la Cina, ma anche ha avuto un impatto significativo sul mondo!" Il mondo attuale sta sperimentando una nuova fase di grande sviluppo, e di grandi cambiamenti e ...

La nuova era della Cina : Xi Jinping proclama i quattro principi essenziali - : La Russia di anno in anno è stata coinvolta attivamente nelle sue attività, che prevede discussioni di questioni globali relative alle prospettive dello sviluppo dell'economia russa, così come ...

Piazza Affari positiva - su apertura commerciale della Cina. Scatto di Telecom - acquisti anche su Saipem : Il presidente cinese intende aprire ulteriormente la Cina al mondo, espandendo le importazioni di beni da altri paesi; tra le misure contemplate, anche quella di abbassare i dazi sulle importazioni ...