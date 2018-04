EX FBI COMEY | “TRUMP COME UN BOSS MAFIOSO” “È bugiardo e vive in una realtà alternativa”

Comey contro Trump : “Un boss mafioso”/ Ex capo FBI : “Immorale e prepotente - era ossessionato da un dossier...” : Comey contro Trump : “Un boss mafioso” . Ex capo Fbi all'attacco del presidente americano: “Immorale e prepotente , era ossessionato da un dossier...” . Le ultime notizie sulle sue rivelazioni(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 09:21:00 GMT)

L’ex capo dell’ FBI James Comey contro Trump nel suo libro : “Come un boss della mafia” : L’ex capo dell’Fbi James Comey contro Trump nel suo libro : “Come un boss della mafia” James Comey , l’ex capo dell’Fbi cacciato da Trump nel maggio 2017, scrive del presidente nel suo libro di memorie: “Immorale, prepotente, e non legato in alcun modo alla verità”.Continua a leggere James Comey , l’ex capo dell’Fbi cacciato da Trump nel […]

L’ex capo dell’ FBI James Comey contro Trump nel suo libro : “Come un boss della mafia” : James Comey , l'ex capo dell’Fbi cacciato da Trump nel maggio 2017, scrive del presidente nel suo libro di memorie: “Immorale, prepotente, e non legato in alcun modo alla verità”.Continua a leggere

L’ex vice direttore dell’FBI Andrew McCabe ha tenuto appunti delle sue conversazioni con Trump e Comey : Andrew McCabe, l’ex vice direttore dell’FBI licenziato venerdì per volere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha tenuto degli appunti delle sue conversazioni con Trump e con l’ex direttore dell’FBI James Comey, scrive l’agenzia di stampa Associated Press, informata The post L’ex vice direttore dell’FBI Andrew McCabe ha tenuto appunti delle sue conversazioni con Trump e Comey appeared first on Il ...