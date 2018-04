Eutanasia | lotta per la vita del piccolo Alfie | l’ospedale vuole staccare la spina | ma i

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) Ancora un po’ di tempo per ilEvans, bimbo con una grave malattia neurologica in fase terminale ricoverato all’ospedale di Liverpool, il cui caso ricorda da vicino quello di Charlie Gard. Dopo un primo sì dei giudici ale macchine che lo tengono in, i giovani genitori Tom Evans e Kate James – due ventenni di Liverpool – si preparano a chiedere ai giudici della Corte d’appello di consentire al bimbo di 23 mesi di continuare a ricevere le terapie. A questo scopo vorrebbero poterlo trasferire al Bambino Gesù di Roma. La Corte, fanno sapere i media britannici, ha fissato l’udienza per lunedì prossimo. Intanto la scorsa notte la polizia è dovuta intervenire mentre centinaia di manifestanti si trovavano fuori dall’ospedale pediatrico doveè ricoverato da tempo. La polizia del Merseyside ha spiegato che la protesta di ...