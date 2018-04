Eutanasia | Cappato a processo dopo la morte di Trentini

Eutanasia - chiesto processo Cappato per morte Trentini : Richiesta di rinvio a giudizio per Marco Cappato e Mina Welby per la morte di Davide Trentini, 53 anni, malato di Sla, deceduto esattamente un anno fa in Svizzera col suicidio assistito. E' quanto si ...

Eutanasia : Associazione Coscioni - governo non si costituisca contro Cappato (2) : (AdnKronos) - "Sono d'accordo nel ritenere che la mancata costituzione da parte del governo davanti alla Corte costituzionale nel procedimento sollevato dalla Corte di Assise di Milano nell'ambito del processo a mio carico sarebbe un fatto politico rilevante -sottolinea Cappato, tesoriere dell'Assoc

Eutanasia : Associazione Coscioni - governo non si costituisca contro Cappato : Roma, 31 mar. (AdnKronos) – Il governo ha tempo fino al 3 aprile per decidere di costituire l’avvocatura dello Stato nel procedimento sollevato dalla Corte d’Assise di Milano per il processo a carico di Marco Cappato. l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica -ricorda una nota- ha lanciato poco più di 10 giorni fa un appello di giuristi già sottoscritto da 15.000 italiani per chiedere al governo ...

Eutanasia - appello di Cappato a Gentiloni : “Governo non si costituisca alla Consulta per difendere legge fascista” : Un appello al governo uscente di Paolo Gentiloni a “non difendere davanti alla Corte costituzionale il codice penale fascista sull’aiuto al suicidio”. A presentarlo, oggi a Montecitorio, l’associazione Luca Coscioni con Marco Cappato, Filomena Gallo e Mina Welby. “È una decisione politica e la politica non si ferma, mentre si cercano maggioranze e mentre in campagna elettorale i temi dei diritti civili sono ...

CAPPATO HA UCCISO DJ FABO?/ Il giochetto che trasforma la difesa della vita nel diritto all'Eutanasia : Il processo a Marco CAPPATO approda alla Corte costituzionale. alla base dei giudici milanesi c'è il "diritto di morire". Ma la Cedu dice un'altra cosa. CARLO TREMOLADA(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 06:09:00 GMT)CAPPATO HA UCCISO DJ FABO?/ Se il Samaritano della morte diventa un eroe nazionale, di R. FarinaEUTANASIA?/ Dj Fabo, aveva ragione Valeria: "Vorrei che questa notte non finisse mai…", di V. Capasa

Eutanasia - Cappato : “E’ ora che la politica smetta di andare contro il volere degli elettori” : “Il nostro auspicio è che la Corte Costituzionale possa stabilire l’incostituzionalità dell’articolo 580 del codice penale, con il reato dell’istigazione o aiuto al suicidio. Si tratta di una norma del 1930, del fascismo”, spiega oggi Marco Cappato, leader dell’associazione Luca Coscioni nel corso di una conferenza stampa alla Camera all’indomani della decisione dei giudici di Milano di mandare alla ...