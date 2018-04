Eusebio Di Francesco vince il derby delle panchine

Premio Enzo Bearzot : il vincitore è Eusebio Di Francesco : Maresca vince nella categoria arbitri Roma – Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco , si è aggiudicato l’VIII appuntamento del Premio ‘ Enzo Bearzot ’. Premio patrocinato dall’Unione sportiva Acli e dalla Figc. L’annuncio è stato dato in Federcalcio, alla presenza tra gli altri del commissario federale, Roberto Fabbricini e del presidente degli arbitri italiani, Marcello Nicchi. Infatti, in questa edizione ...

Roma - Under/ Eusebio Di Francesco si gode il talentino turco che ha segnato 4 gol nelle ultime 3 partite : Roma , Under : Eusebio Di Francesco si gode il talentino turco che ha segnato ben 4 reti nelle ultime 3 partite . E' il giovane Dybala del Bosforo ad aver regalato ai giallorossi la rinascita.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 22:20:00 GMT)

ROMA - MONCHI / Il ds spagnolo : massima fiducia in Eusebio Di Francesco : ROMA, MONCHI: il direttore sportivo spagnolo ha sottolineato come sia stata la squadra giallorossa a rifiutare l'offerta del Chelsea per Edin Dzeko e non il calciatore bosniaco.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 21:39:00 GMT)