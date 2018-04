Europa League | black out Lazio | ko in mezz' ora col Salisburgo | le altre tre promosse

Europa League : black out Lazio - ko in mezz'ora col Salisburgo - le semifinaliste : La sfida dell'Olimpico tra Roma e Barcellona , 4-1 per i blaugrana all'andata, sarà trasmessa alle 20.45 di oggi, martedì 10 aprile, su Canale 5 e su Premium Sport. L'altra super gara della serata ...

Europa League - Salisburgo-Lazio 4-1 : Inzaghi fuori clamorosamente : Alla Red Bull Arena biancocelesti in vantaggio con Immobile, poi Dabbur, Haidara, Hwang e Lainer ribaltano tutto

Europa League : Atletico Madrid e Arsenal passano col brivido - rimonta Marsiglia : Colchoneros e Gunners volano in semifinale superando Sporting Lisbona e Cska. Il Lipsia crolla al Velodrome

Clamorosa eliminazione della Lazio dall’Europa League : In pochi minuti sfugge di mano un sogno per la Lazio. La squadra di Inzaghi è stata eliminata dall’Europa League,

PAGELLE / Salisburgo Lazio (4-1) : i voti della partita (Europa League ritorno quarti) : PAGELLE Salisburgo Lazio (4-1): i voti della partita di Europa League. Inspiegabile crollo dei biancocelesti che vengono eliminati dalla competizione perdendo nettamente in Austria(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 23:56:00 GMT)

Europa League - Salisburgo batte Lazio 4-1 : biancocelesti eliminati : La Lazio saluta l' Europa League e lo fa con una clamorosa sconfitta in Austria. Prendendo quattro gol in meno di venti minuti dopo essere andata in vantaggio con Immobile. Il 4-2 dell'andata è stato ...

Europa League - Salisburgo-Lazio 4-1 : Immobile illude - poi il crollo e l'eliminazione : SALISBURGO - La Lazio crolla 4-1 in Austria contro il Salisburgo e viene eliminata dall' Europa League . Alla squadra di Simone Inzaghi non sono bastati il successo per 4-2 della gara d'andata e il ...

La Lazio fa harakiri a Salisburgo : ko 4-1 e fuori dall'Europa League : La Lazio di Simone Inzaghi fa harakiri in Austria in casa del Salisburgo. I biancocelesti, infatti, dopo il 4-2 maturato all'Olimpico sono riusciti nell'impresa, al negativo, di farsi rimontare dalla ...

Europa League Salisburgo-Lazio 4-1 - il tabellino : SALISBURGO - Il Salisburgo supera la Lazio con il punteggio di 4-1 nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League . A segno Immobile per i biancocelesti. Salisburgo-Lazio 4-1: ...

Europa League - Atletico e Arsenal rischiano ma passano. Il Marsiglia di Payet vola : Notte folle in Europa League. Lo Sporting e il CSKA mettono paura ad Atletico e Arsenal. Al Velodrome di Marsiglia invece va in scena il Payet-show e la squadra di Rudi Garcia contro il Lipsia rimonta ...

Europa League : Atletico Madrid - Arsenal e Marsiglia volano in semifinale : TORINO - L'inspiegabile crollo della Lazio non è l'unica notizia della serata. Atletico Madrid, Arsenal e Marsiglia fanno compagnia al Salisburgo volando in semifinale di Europa League. I Colchoneros ...

Video Gol Strasburgo – Lazio 4 – 1 - Highlights e Tabellino Quarti di Finale Ritorno Europa League 12-4-18 : Risultato Finale Strasburgo – Lazio 4 – 1: Cronaca e Video Gol Immobile, Dabbur, Haidara, Hwang, Laner, Quarti di Finale Ritorno Europa League 12 Aprile 2018 La Lazio dice addio all’Europa League. Gli aquilotti vengono sconfitti per 4-1 da un Salisburgo, che è riuscito a ribaltare una qualificazione che sembrava già chiusa. Le novità di Marco Rose si chiamano Yabo e Hwang, quest’ultimo sostituisce Gulbrandsen. ...

Europa League. La Lazio vede le streghe a Salisburgo - 4-1 e addio alla semifinale : Tutto nella ripresa l'incredibile ribaltamento del 4-2 dell'Olimpico. Segna Immobile, pareggia immediatamente Dabbur. Fra il 72' e il 76' i biancocelesti incassano i gol di Haidara, Hwang e Lainer che stoppano il cammino europeo

RISULTATI Europa League / Lazio - blackout ed eliminazione! Atletico e Arsenal in semifinale : RISULTATI EUROPA LEAGUE: clamorosa eliminazione della Lazio che incassa tre gol in 4 minuti dal Salisburgo e viene ribaltata. In semifinale vanno anche Arsenal, Atletico Madrid e Marsiglia(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 23:04:00 GMT)