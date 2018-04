ERMAL META “Ha un nome da pomata per gli strappi muscolari” Il cantante risponde a J-Ax

La Piccola Anima di Mirco Pio Coniglio a TVOI vola con ERMAL META e completa il Team Renga (video) : Mirco Pio Coniglio a TVOI chiude il Team di Francesco Renga con Piccola Anima di Ermal Meta. Il giovanissimo concorrente ha anche ritrovato suo padre, accorso negli studi del programma per questo evento molto speciale. Tutti e quattro i giudici avrebbero voluto accogliere Mirco nel proprio Team, ma il concorrente ha optato per Renga, forse il più affine alle sue preferenze musicali. "Quello che voglio fare con te è prima un disco, poi ...

ERMAL META e Fabrizio Moro/ Pronti per l'Eurovision Song Contest 2018 : in Portogallo per la "cartolina" : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision Song Contest 2018: i due cantanti sono già stati in Portogallo per realizzare la cartolina di presentazione, girata tra Porto e Lisbona.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:58:00 GMT)

Come partecipare al concerto di ERMAL META a Radio Italia del 20 aprile : tutti i dettagli : Il concerto di Ermal Meta a Radio Italia il 20 aprile apre le porte ad alcuni fortunati fan che si aggiudicheranno la possibilità di partecipare al live che l'artista terrà al Verti Music Place dell'emittente Radiofonica milanese. Per vincere due degli accrediti in palio è sufficiente collegarsi alla propria area riservata, aperta sul sito di Radio Italia, e lasciare i propri dati esatti. Solo in caso di esito positivo, si riceverà conferma ...

ERMAL META in difesa di Lauren dopo la polemica del 1° serale sulla forma fisica : “Ha ballato benissimo” : Ermal Meta in difesa di Lauren dopo gli attacchi di Alessandra Celentano durante il 1° serale di Amici di Maria De Filippi, nel quale ha avuto qualcosa da dire sulla sua forma fisica, a suo dire non adatta a una ragazza che fa la ballerina. "Le ragazze che lavorano qui hanno tutte un fisico adatto al lavoro che fanno. Chi ha intenzione di fare il ballerino dovrebbe avere una forma fisica ben precisa", questo è stato il commento di Alessandra ...

ERMAL META e altri contro Alessandra Celentano : post dopo le polemiche su Lauren Video : Ieri sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 17. Il talent di Canale 5 ha gia' riservato un bel po’ di sorprese, in particolare durante la puntata abbiamo visto le polemiche della maestra #Alessandra Celentano che, come gli altri anni, ha ribadito che per fare danza bisogna avere determinate caratteristiche, anche fisiche. Una delle sue “vittime” preferite è Valentina Verdecci, che secondo lei non è adatta per fare la ...

ERMAL META e altri contro Alessandra Celentano : post dopo le polemiche su Lauren : Ieri sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 17. Il talent di Canale 5 ha già riservato un bel po’ di sorprese, in particolare durante la puntata abbiamo visto le polemiche della maestra Alessandra Celentano che, come gli altri anni, ha ribadito che per fare danza bisogna avere determinate caratteristiche, anche fisiche. Una delle sue “vittime” preferite è Valentina Verdecci, che secondo lei non è adatta per fare la ballerina ...

“Adesso finitela!”. ERMAL META furioso - esplode Amici. Siamo solo alla prima puntata del serale e l’atmosfera è già bollente. Stanco dei commenti - il cantante scende in difesa del suo pupillo. Parole pesantissime : Inizio con polemica per Amici, il talent di Maria De Filippi che ha preso il posto di C’è posta per te nel sabato sera di Canale 5. A scatenare la bagarre è un insospettabile, il fresco vincitore di Sanremo Ermal Meta. Sempre pacato e cauto, a volte anche troppo secondo i fan, il cantante albanese ha sbottato e non e le ha mandate a dire a Rudy Zerbi e Di Francesco. Il motivo?Il discografico e il compagno di Fiorella non hanno risparmiato ...

Irama canta E penso a te di Lucio Battisti (video) : i commenti dei giudici - dalla Amoroso a ERMAL Meta : Irama canta E penso a te di Lucio Battisti al serale di Amici di Maria De Filippi. Durante la prima puntata di sabato 7 aprile, Irama si è esibito due volte: la prima sulle note del singolo inedito Che ne sai, la seconda su uno storico successo di Lucio Battisti, E penso a te. Irama canta E penso a te di Lucio Battisti nel corso della seconda fase, nell'ultima prova di canto contro Biondo della squadra blu che ha proposto una interpretazione ...

BIONDO - SQUADRA BLU/ ERMAL META al veleno : "L'unica qualità evidente che hai è che sei biondo" (Amici 2018) : Il rapper BIONDO ha conquistato un posto al serale di Amici 2018, in onda questa sera su Canale 5. Ma il professor Carlo Di Francesco lo ha invitato a ritirarsi...(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 23:40:00 GMT)

Video Che ne sai di Irama al serale - il commento di ERMAL META : “Mi stuzzica” : Che ne sai di Irama al serale di Amici 2018, in diretta su Canale 5 sabato 7 aprile. Irama al serale di Amici di Maria De Filippi canta il singolo inedito Che ne sai: è questa la sua prima esibizione sabato 7 aprile nella puntata d'esordio del 17° serale del talent show. Irama viene schierato nella seconda fase, contro il cantante della squadra blu Matteo. A sorpresa, vince il televoto la squadra blu, con Matteo che supera inaspettatamente ...

ERMAL META zittisce Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco su Zic di Amici 17 : Zic di Amici: è scontro tra Ermal Meta e Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco nel corso della prima puntata Ermal Meta è sbottato nel corso della prima puntata di Amici 17. Al cantante albanese non è piaciuto il comportamento dei Professori Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco nei confronti dell’allievo della Squadra Bianca Zic. […] L'articolo Ermal Meta zittisce Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco su Zic di Amici 17 proviene da Gossip e Tv.

ERMAL META altezza - peso e fisico del cantante : Volete conoscere peso e altezza di Ermal Meta? Il cantante è sempre sulla cresta dell'onda da quando ha trionfato al Festival di Sanremo assieme a Fabrizio Moro: da quel giorno, si sono accesi i riflettori su di lui come mai in vita sua; certo, in passato ha avuto una carriera di tutto rispetto, ma dopo l'esperienza sanremese la sua popolarità è quadruplicata! Diventando un personaggio di grande interesse, non possiamo dunque evitare di darvi ...

ERMAL Meta/ Serale Amici 2018 : Bari gli consegna le chiavi della città e lui ritorna dalla Queen : Ermal Meta, Serale Amici 2018: l'artista di origini albanesi riceve le chiavi della città di Bari e fa ritorno a casa dalla Queen dopo il successo dello scorso anno.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:04:00 GMT)

Video e foto di ERMAL META e Fabrizio Moro a Lisbona per l’Eurovision 2018 : in arrivo la “cartolina” di presentazione : L'arrivo di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Lisbona per l'Eurovision Song Contest 2018: la coppia vincitrice del Festival di Sanremo rappresenterà l'Italia durante l'evento musicale più atteso in Europa. Ermal e Fabrizio sono partiti per Lisbona in vista dell'Eurovision 2018, che si terrà il prossimo 12 maggio all'Altice Arena di Lisbona. L'evento verrà trasmesso in diretta anche in Italia su Rai 1. La coppia trionfatrice del Festival di ...