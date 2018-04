Era una Xiaomi Mi Band 3 quella che indossava Lei Jun alla presentazione di Black Shark?

Pallanuoto femminile - Trofeo LEN 2018 : Matarò-Dunaujvaros 7-11. Le magiare sfidEranno l’Olympiacos in finale : Sarà Olympiacos-Dunaujvaros la finale del Trofeo LEN di Pallanuoto femminile: le magiare hanno raggiunto le elleniche nell’atto conclusivo dopo aver battuto in semifinale le padrone di casa del Matarò per 7-11, in una gara senza storia, dopo che a metà gara lo score recitava 0-6. Domani dunque alle ore 14.00 saranno greche ed ungheresi a giocarsi il Trofeo LEN nella finalissima, che sarà preceduta, alle 11.30, dalla finale per il terzo ...

“Cosa c’è in questa scatola?”. Una scoperta struggente. Kate e Chris si adorano - ma lei si ammala senza spEranze. Quello che ha fatto prima di morire non ha precedenti e la storia sta scaldando i cuori : Una storia d’amore grandissima, ma altrettanto triste quella tra Kate Granger e il suo Chris Pointon. I due si erano conosciuti e da quel momento erano sempre rimasti insieme, ma poi il destino si è accanito contro di loro, quando la donna si è ammalata di una rara forma di cancro. Da quel momento ha cercato in tutti i modi di lottare e vincere sul male, ma dopo 5 anni la malattia ha avuto la meglio e la 34enne è morta, il 23 luglio del ...

Below in 4K e 60fps su Xbox One X è stata una vEra sfida per Capybara Games : Forse avrete avuto la possibilità di godervi i lavori dello studio indie Capybara Games. Il team di Toronto, in seguito a Critter Crunch e Super Time Force, è tornato sulle scene con Below, un action-adventure con visuale dall'alto e un'impostazione da roguelike dallo stile piuttosto ispirato, recentemente protagonista al PAX East di Boston.Mentre si potrebbe pensare che ottenere i 4K con 60fps su Xbox One X sia una passeggiata per un titolo ...

Salone Risparmio - La Pace - Goldman Sachs AM - : "99% paesi registrerà una crescita" : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni , come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo " Milano Congressi, il centro congressi più grande d'Europa. Loredana La Pace, ...

Liam Neeson - The Silent Man e una lunga carriEra da spia : È un Liam Neeson canuto (e all’inizio anche poco riconoscibile), ma sempre centrato, quello che troviamo nel film The Silent Man di Peter Landesman, da oggi nelle sale italiane. Qui interpreta Mark Felt, vice-direttore dell’FBI fino al 1973, ma anche fonte anonima dello scandalo Watergate (che scoppiò un anno prima), noto con lo pseudonimo di Gola Profonda. Fu lui a segnalare alcune intercettazioni illegali effettuate nel quartier ...

Choc ad Amici. Minacce al big dello show. Uno dei giudici del sErale e sua figlia hanno ricevuto intimidazioni sui social. Una cosa gravissima che non può passare inosservata. Lo sfogo coi fan : Amici, la notizia è Choc. Uno dei giudici ha ricevuto delle Minacce per aver criticato uno dei ragazzi in gara. Una cosa serissima che sta sconvolgendo un po’ tutti. Parliamo di Heather Parisi che ha rivelato ai suoi follower di essere stata minacciata, anche fisicamente, dai fan di Biondo, il cantante della squadra bianca che la Parisi aveva detto essere molto amato da sua figlia. “Mia figlia di sette anni ti adora – ha detto la giurata ...

Vela - Genova ospiterà una tappa delle World Cup Series nel 2019 e nel 2020 : La World Sailing ha scelto Genova come sede dell’unica tappa europea delle World Cup Series, la Coppa del Mondo di Vela, del 2019 e del 2020. Un risultato eccellente per la Vela italiana, che avrà così l’opportunità di ospitare un importante appuntamento del panorama mondiale, proprio nel biennio che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La tappa italiana, voluta dalla Federazione Italiana Vela e dallo Yacht Club Italiano che avevano ...

Real Madrid - nessuna sanzione per Sergio Ramos : poteva stare a bordo campo - ecco cosa dice il Regolamento. Giocherà la Semifinale di Champions League : La Uefa non aprirà alcun procedimento disciplinare nei confronti di Sergio Ramos, il difensore del Real Madrid che da squalificato nel finale della gara contro la Juve era sceso a bordo campo vicino al resto della squadra. Secondo quanto riferisce la stampa spagnola, il club spagnolo sarebbe già stato informato e pertanto il capitano dei Blancos potrà regolarmente giocare la Semifinale di andata. La Uefa avrebbe accettato la difesa del Real, ...

Sneakers : una primavEra total white : Un tempo le Sneakers erano esclusivamente – o quasi – le calzature dedicate all’attività fisica, da indossare per comodità e non come statement di stile. Ma ormai quel tempo è decisamente superato, e appare lontanisismo alle nostre spalle. I trend che si sono imposti durante le ultime stagioni moda hanno innalzato lo sportswear a nuovo status symbol dell’eleganza contemporanea, portando con sé anche le famigerate Sneakers ...

Il nuovo album de Il Volo sarà una scommessa sul pop e la musica latino-americana : una svolta decisiva per la carriEra del trio : Le ultime indiscrezioni sul nuovo album de Il Volo: una svolta decisiva per la carriera internazionale del trio. Il settimanale Chi ha raggiunto il trio di tenori e il manager Michele Torpedine, e ha rivelato alcuni indizi importanti sul prossimo album de Il Volo, di cui ancora non è stata comunicata una data d’uscita ufficiale. Quel che è certo, stando agli indizi di Chi, è che il nuovo album de Il Volo avrà una veste pop del tutto nuova, ...

“William si è tradito!”. A pochi giorni dal parto la rivelazione. Il sesso del terzo royal baby è ancora un segreto per tutti. O almeno - lo Era. Avete saputo cosa ha detto il duca di Cambridge? Una bomba. E i sudditi - ovviamente - sono impazziti : Il terzo royal baby è ormai vicinissimo manca davvero poco al parto di Kate. Non sappiamo quale dovrebbe essere la data presunta del parto perché non è mai stato detto, quel che è certo è che entro il 30 aprile il pargolo sarà nato. Non si sa neanche se sarà maschio o femmina perché Kate e William hanno deciso di mantenere il segreto… Intanto, alla Lingo Wing, cioè l’area privata dell’ospedale dove Kate Middleton partorirà – il St. Mary’s ...

MODENA - ACCOLTELLA LA MOGLIE POI TENTA IL SUICIDIO/ Una coppia molto unita - ma l’uomo Era depresso : MODENA, ACCOLTELLA la MOGLIE poi TENTA il SUICIDIO: lei è gravissima, fuori pericolo il marito. E’ successo a Medolla, un paesino in Emilia: tra la vita e la morte la donna(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:31:00 GMT)

Tasse terremoto - Cgil : quanti posti di lavoro a rischio per una decisione intollErabile : L'Aquila - Lunedì la Cgil in piazza ci sarà. Parteciperà con le proprie strutture e i propri lavoratori alla manifestazione aquilana contro l’assurda richiesta di restituire le Tasse che lo Stato e il governo italiano (con una legge conquistata con la mobilitazione e la lotta ed approvata dal Parlamento) avevano deciso di non chiedere alle imprese di un territorio martoriato da un terremoto. Per smuovere un governo che finora ...

Anche Honor 10 dovrebbe disporre di una fotocamEra con il riconoscimento delle scene : Honor 10, il prossimo top di gamma del marchio cinese che sarà presentato il 19 aprile, dovrebbe introdurre interessanti novità nel comparto fotografico. L'articolo Anche Honor 10 dovrebbe disporre di una fotocamera con il riconoscimento delle scene proviene da TuttoAndroid.