Energia | la campagna ecobonus condomìni ritorna sui canali RAI VIDEO

(Di venerdì 13 aprile 2018) Sarà trasmessa da domani sulle reti RAI negli spazi della Presidenza del Consiglio, la seconda “tranche” delladi comunicazione istituzionale ENEA-Ministero dello Sviluppo Economico “Fai il cappotto al tuo palazzo, usa le detrazioni fiscali del 75%”. Un’operazione pensata per sensibilizzare i cittadini sulle opportunità e le novità offerte daglidel 70 e del 75% e dai nuovi meccanismi di cedibilità del credito previsti dalla legge di Bilancio per incentivare la riqualificazione energetica dei. n occasione dell’avvio della, l’ENEA presenta un breveper spiegare cosa si intende per cappotto termico, una delle principali misure incentivate al 75%, che consente risparmi sulle spese per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici, fino al 60%. Nelsono spiegate le varie tipologie di coibentazione, le tecniche di posa, ma anche i materiali ...