Elisa contro la cardiomiopatia | “Il mio cuore è una bomba a orologeria | ma sono più viva

Maria Elisabetta Alberti Casellati - la “più berlusconiana” : dalla marcia contro il processo Ruby alle leggi ad personam : La presidente del Senato del Parlamento del cambiamento, dei partiti che vogliono ribaltare tutto, ricorda certi vecchi fumetti di Marlene Dietrich: le sopracciglia lunghissime sugli occhi sempre a mezz’asta, la bocca mezza serrata. Sarebbe perfetta come soggetto di un dipinto del Settecento che ritrae l’aristocrazia in posa. Altera, rigida e quindi fedele, fino alle estreme conseguenze: compresa quella di diventare la carta di ...

Marco Travaglio contro Elisabetta Casellati - la lite a Otto e Mezzo sui processi di Berlusconi : In passato Maria Elisabetta Alberti Casellati, candidata del centrodestra alla presidenza del Senato, si è scontrata con Marco Travaglio durante una puntata di Otto e Mezzo su La7. Oggetto del duello il processo Mediatrade e la condanna di Silvio Berlusconi.Dopo un lungo batti e ribatti e varie interruzioni, Travaglio ha sbottato: "Mi dispiace ma chiudo qui. È impossibile restare, qui non si può interloquire. Ogni frase viene interrotta dalla ...

La Regina Elisabetta sbotta contro Camilla : 'È malvagia' : Doveva essere solo una meditazione: i paparazzi lo beccarono insieme al maggiordomo personale mentre scendeva da una barca con numerosi bagagli , 43 pezzi, , più consoni al giro del mondo. Il ...

La Regina Elisabetta contro Camilla : "È una donna malvagia" : Il rapporto tra la Regina Elisabetta e Camilla Parker Bowles è stato sempre tanto sereno così come lo si vede oggi, nelle immagini ufficiali della Royal Family ? La duchessa di Cornovaglia ha sempre ...

Elisa Isoardi - le politiche italiane contro la compagna di Matteo Salvini : Per amore una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo compagno. E il sostegno spesso si dà arretrando. Il giorno dopo le elezioni politiche e il successo della Lega, la compagna di Matteo Salvini, Elisa Isoardi, ha rilasciato questa dichiarazione che ha sollevato numerose polemiche. Sul settimanale Chi, in edicola il 21 marzo, alcune donne della politica italiana commentano l'affermazione della conduttrice ...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ Incontro in aeroporto : lei vola da Francesco Bettuzzi e lui in Kenya : Ottenuto l'accordo e il divorzio, inizia la vita da pendolari per Elisabetta Gregoraci (che fa la sponda tra l'Italia e il suo nuovo amore) e Flavio Briatore. Cosa succederà ancora?(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:33:00 GMT)

Fiorello “contro” Elisa Isoardi/ Elezioni 2018 - “Ognuno ha tirato fuori il peggio dell'altro" : Fiorello, Elezioni politiche 2018: lo showman siciliano ha commentato i risultati dell'ultima tornata elettorale durante la puntata de Il Rosario della sera.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:30:00 GMT)

FIORELLO “CONTRO” Elisa ISOARDI/ Elezioni 2018 - “Non cambierà un ca*zo! Magari la fidanzata di Salvini” : FIORELLO, Elezioni politiche 2018: lo showman siciliano ha commentato i risultati dell'ultima tornata elettorale durante la puntata de Il Rosario della sera.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 07:25:00 GMT)

“Elisabetta? Ecco cosa pensa di Meghan”. L’attesissimo incontro a Buckingham Palace : la sovrana e la fidanzata di Harry sole - faccia a faccia. Com’è andata a finire? Tutti i dettagli del confronto più atteso del Regno Unito : Difficile pensare ad altro nel Regno Unito, in questi giorni: il royal wedding che vedrà unirsi finalmente in matrimonio il principe Harry e la sua Meghan è sempre più vicino, attesissimo ovviamente da Tutti gli appassionati delle vicende della famiglia reale. Una curiosità morbosa quella che si sta scatenando nelle ultime ore in merito, con le indiscrezioni a susseguirsi una dopo l’altra, incessanti. Una delle più recenti in ordine ...

Elisabetta Franchi contro Anna dello Russo : le accuse della stilista : Elisabetta Franchi si scaglia contro Anna dello Russo: le accuse della stilista al direttore di Vouge Japan Elisabetta Franchi e Anna dello Russo sono sicuramente due donne molto influenti nel mondo della moda. Negli ultimi giorni, in modi diversi, entrambe hanno preso posizione in difesa dei diritti degli animali, spendendo il proprio nome per una […] L'articolo Elisabetta Franchi contro Anna dello Russo: le accuse della stilista proviene ...

L'incontro segreto di Elisabetta Gregoraci : Elisabetta Gregoraci è stata sorpresa dai paparazzi di Chi. L'ex moglie di Flavio Briatore infatti è stata fotografata mentre sale sull'auto di Bettuzzi, l'imprenditore con cui pare sia nato un flirt. La showgirl calabrese si è coperta il volto ma le immagini parlano chiaro. Non è la prima volta che la Gregoraci viene immortalata in alcuni scatti in compagnia dell'imprenditore di Parma. Solo qualche giorno fa era apparsa per ...