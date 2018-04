Elena Santarelli difende Nadia Toffa | ' Troppe cattiverie | ho la nausea'

Elena Santarelli difende di Nadia Toffa basta con le cattiverie : Elena Santarelli in un commento ad un post di Nadia Toffa,che ha raccontato della sua battaglia contro il cancro, esprime la sua indignazione verso le critiche rivolte a lei. «Io che sto combattendo con mio figlio so benissimo (lo immagino) che Nadia vuole solo normalità e non è obbligata a raccontare nei dettagli cosa fa e se deve fare altre cure, sono problemi suoi». «Ho letto così tante cattiverie sotto la foto di Nadia che ho la nausea» ...

“Non va a scuola”. Elena Santarelli parla di Giacomo. Il figlio della showgirl e del calciatore Corradi ha una brutta malattia che la showgirl ha raccontato sui social. Non è mai scesa troppo nei dettagli ma quel che fa sapere ora è una stretta al cuore… : Ne aveva parlato a novembre 2017 e aveva sconvolto tutti: Elena Santarelli ha raccontato della malattia del figlio Giacomo e nessuno ha avuto parole per commentare quel fatto terribile. Il figlio della showgirl e del calciatore Bernardo Corradi ha solo 8 anni ma sta attraversando un momento molto particolare, una malattia seria contro la quale, però, da vero guerriero, sta combattendo a denti stretti. Il piccolo è ricoverato all’ospedale ...

“Ho letto : sono nauseata”. Lo sfogo della Santarelli. Da mesi Elena combatte per la vita del figlio e i suoi nervi sono al limite. Quello che ha dovuto leggere l’ha sconvolta : “Adesso smettetela!” : La malattia di Nadia Toffa ha fatto preoccupare i tantissimi fan delle Iene. L’amata conduttrice, come sappiamo, ha avuto momenti molto difficili, ma poi aveva detto che tutto era tornato più o meno alla normalità, ma che il percorso di guarigione era ancora in corso. E infatti, la conduttrice domenica 8 aprile ha disertato lo show. A comunicare la sua assenza sono stati i suoi colleghi Nicola Savino, Giulio Golia e Andrea Agresti. Nadia ...

Elena Santarelli contro le critiche di una follower : "Non voglio pietà né consigli su mio figlio" : Da quando ha scoperto della malattia di suo figlio Giacomo, Elena Santarelli ha scelto di condividere quanto sta accadendo alla sua famiglia sui social. La showgirl ha deciso di sfruttare la sua notorietà per sensibilizzare il pubblico e essere di supporto per chi vive la sua stessa esperienza. Dopo l'ultima critica gratuita sui social la Santarelli ha detto basta. Una sua follower infatti l'ha accusata di non rispondere ai messaggi di ...