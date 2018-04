Editoria | ecco il Rapporto dell' Osservatorio Agcom sulle testate online

Quale sarà il futuro di Metal Gear Solid? Ecco le quattro possibili scelte di Konami - Editoriale : La separazione tra Hideo Kojima e Konami è stata oggetto di articolate discussioni per lungo tempo. Quella che a tratti è apparsa come una questione religiosa, ha visto contrapporsi due schieramenti ben distinti fino a rassomigliare alla guerra fantasma fra Big Boss e i Patriots di Zero. La battaglia però non si è combattuta a colpi di testate nucleari o di operazioni spionistiche in territorio ostile: le "zone di guerra" erano piuttosto da ...