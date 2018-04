Ecco per chi batte il cuore di Raimundo del Segreto!

Isola dei famosi 2018 - Ecco perché Bianca Atzei non ha perso peso : Ha destato molta curiosità, nel corso della semifinale de L’Isola dei famosi, il fatto che Bianca Atzei non abbia perso peso durante la sua permanenza in Honduras. Invitati a guardarsi allo specchio dopo quasi 3 mesi dall’inizio del reality, i naufraghi hanno fatto i conti con la loro nuova immagine, ma la cantante non ha visto grandi cambiamenti come invece altri suoi compagni d’avventura. Zero sono infatti i chili persi da ...

Ecco come perdere peso lentamente eliminando il grasso in eccesso : Durante un regime alimentare ipocalorico è bene affidarsi a uno specialista e seguire uno schema alimentare bilanciato che permetta di eliminare nei giusti tempi l’eccesso di grasso. Dimagrire significa perdere l’eccesso di grasso corporeo mantenendo la massa magra, cioè la massa muscolare, insieme a un corretto stato di idratazione, spiega la dottoressa Raffaella Cancello, nutrizionista presso il Dipartimento di Scienze mediche e riabilitative ...

Diabete tipo 2 : Ecco i consigli d’oro per evitare o ritardare l’insorgenza della patologia : Sana alimentazione e regolare attività fisica sono le due leve fondamentali per la prevenzione del Diabete tipo 2: può sembrare banale, eppure ancora oggi vale la pena ribadirlo, come dimostra la recente campagna di comunicazione del Ministero della Salute. Proprio con l’obiettivo di dare seguito ai messaggi della campagna, l’Associazione Medici Diabetologi, che ne è cofirmataria, pubblicherà sul suo profilo Twitter una serie di consigli pratici ...

Claudio - il figlio di Gigi D’Alessio nei guai! Ecco perchè! : Nuove ombre e nuovi misteri si profilano in casa di Gigi D’Alessio. Questa volta ad essere caduto nel vortice mediatico è Claudio figlio del cantante napoletano. Quali sono le accuse che gravano su di lui? Tutta la verità che non sapete! In casa di Gigi D’Alessio sembra non esserci mai pace. Qualche giorno fa infatti i figli del noto cantante partenopeo, durante un’intervista, ne hanno dette di tutti i colori contro Anna ...

Alcol : Ecco perché beviamo più di quanto dovremmo : Uno studio internazionale ha trovato un'associazione tra consumi e mortalità prematura anche entro le soglie finora considerate sicure

“Ecco 3 concorrenti super boni” : il Grande Fratello di Barbara D’Urso è già iniziato. Ma non nella Casa - come sempre. Cosa (e chi) ha svelato Carmelita in anteprima : Manca pochissimo al via, quindi il nuovo, si fa per dire, Grande Fratello di Barbara D’Urso, già scalda i motori. Carmelita tornerà in prima serata e in diretta con la quindicesima edizione del GF martedì 17 aprile, a poche ore dalla finalissima di un altro reality seguitissimo (e chiacchieratissimo), l’Isola dei Famosi. Chi ama questo genere di trasmissioni, insomma, farà i salti di gioia. Le indiscrezioni su Casa, cast, ...

M5S - un algoritmo per il governo. Ecco il prof di Di Maio che valuta l'affinità con Lega e Pd : 'La nostra idea non è che si governa con il primo che ci sta e siamo consapevoli delle differenze tra Lega e Pd - è il ragionamento di Di Maio - Ma si governa con la forza politica con la quale, in ...

L'Isola dei Famosi : Ecco il motivo per cui Bianca Atzei non è dimagrita Video : Mancano pochissimi giorni alla finalissima de L'Isola dei Famosi 13 [Video] che come ogni anno, si svolgera' direttamente in Italia, ovvero all'esterno dello studio 20 di Cologno Monzese. Oltre ad Amaurys Perez, Nino Formicola e #Bianca Atzei, un altro naufrago si aggiungera' alla lista dei finalisti. La sfida è tra Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian che sono al televoto da lunedì scorso. Ma nelle ultime ore una concorrente in particolare è ...

L'Isola dei Famosi : Ecco il motivo per cui Bianca Atzei non è dimagrita : Mancano pochissimi giorni alla finalissima de "L'Isola dei Famosi 13" che come ogni anno, si svolgerà direttamente in Italia, ovvero all'esterno dello studio 20 di Cologno Monzese. Oltre ad Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei, un altro naufrago si aggiungerà alla lista dei finalisti. La sfida è tra Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian che sono al televoto da lunedì scorso. Ma nelle ultime ore una concorrente in particolare è stata ...

Torino - Ecco chi scatenò il panico in piazza San Carlo «Usarono lo spray urticante per compiere le rapine» Video : Operazione della questura e della procura. Otto fermi. Si tratterebbe di un gruppo che tentò di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray urticante

Torino - Ecco chi scatenò il panico in piazza San Carlo «Usarono lo spray urticante per compiere le rapine» : Operazione della questura e della procura. Otto fermi. Si tratterebbe di un gruppo che tentò di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray urticante

Stazione Spaziale : a rischio la futura presenza americana sulla ISS - Ecco perché : “Non posso rendere abbastanza l’idea di quanto i prossimi 12-18 mesi saranno cruciali per noi”. A parlare è Kathy Lueders, manager del programma voli commerciali della Nasa, che qualche giorno fa ha incontrato il comitato esplorazione umana dell’agenzia Spaziale per fare il punto sugli accordi con Boeing e SpaceX. Ne è emerso un quadro delicato, in base al quale la futura presenza americana sulla Stazione Spaziale internazionale – spiega ...

Calciomercato Juve - due colpi per smaltire la delusione Champions : Ecco i nomi Video : C'è grandissima delusione in casa #Juventus dopo il tre a uno contro il Real Madrid nel ritorno ai quarti di finale di Champions League. L'impresa della squadra bianconera è infatti sfumata a soli trenta secondi per un rigore assai dubbio, concesso dall'arbitro Oliver. Quest'ultimo ha fatto scatenare le ire di Chiellini e soprattutto di Buffon, che in diretta ha accusato il direttore di gara. Il patron Agnelli, inoltre, ha dichiarato che anche ...

Asciugamani ad aria calda dei bagni pubblici : Ecco perché non andrebbero usati : Gli Asciugamani ad aria calda usati in molti bagni pubblici possono diffondere diverse tipologie di batteri, dallo Stafilococco aureo al Clostridium difficile. E’ quanto ha stabilito uno studio dell’University of Connecticut School of Medicine pubblicato sulla rivista ‘Applied and Environmental Microbiology’. Quello che accade – secondo lo studio – è che questi dispositivi, spesso presenti in toilette molto ...