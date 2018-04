Ecco il Suv e-Tron | la prima Audi elettrica

Salone di Ginevra - non solo suv. Ecco i prototipi e le concept car che fanno tendenza – FOTO : I grandi saloni dell’automobilismo, come quello “in onda” a Ginevra in queste ore, non servono esclusivamente come cassa di risonanza mediatica per le novità su quattro ruote messe a listino dai costruttori: suggeriscono infatti anche delle tendenze tecniche e tecnologiche che costituiscono sempre un’interessante finestra sul futuro della mobilità. Ecco quindi un elenco dei prototipi da non perdere fra quelli presentati in anteprima alla ...