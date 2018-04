Ecco a chi va il 5 per mille : Ad accedere al 5 per mille 2016 sono stati quasi 49mila enti, tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, e 8.096 Comuni. In testa alle scelte dei contribuenti italiani ci sono l’Airc sia per il settore ricerca sanitaria che per la ricerca scientifica, mentre Emergency è in testa nel settore volontariato seguita da Medici senza Frontiere. E’ il quadro che emerge dall’Agenzia delle ...

Ecco a chi va il 5 per mille : Quasi 380mila delle scelte espresse nel 2016 per il mondo del volontariato sono andate a Emergency , che continua in testa alla classifica e si vede assegnare 13,5 milioni di euro. A seguire, Medici ...

WhatsApp - Ecco i trucchi che pochi conoscono : Anche se famosissima in tutto il mondo, Italia compresa, la nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha in sé trucchi e segreti che davvero pochissime persone conoscono, ma che se divulgate potrebbero facilitare e migliorare al tempo stesso l'utilizzo di questo strumento. Vediamo quali sono. I metodi sui messaggi Sappiamo scrivere tutti su WhatsApp, ma pochissimi sanno scrivere in grassetto oppure in corsivo. Il grassetto si scrive ...

Grande Fratello - svelati i primi due concorrenti : Ecco chi sono Valerio e Simone : Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 ha svelato i nomi dei primi concorrenti che parteciperanno al Grande Fratello NIP la prossima settimana. ' Volete che la D'Urso torni al GF e non ci siano super boni? ' ...

TORINO - Ecco chi SCATENO’ IL PANICO IN PIAZZA SAN CARLO/ 2 accusati di omicidio preterintenzionale : TORINO PIAZZA San CARLO, 8 arresti per provocato PANICO e tentata rapina: i presunti responsabili usavano spray urticante per rapine in PIAZZA. Le indagini chiuse, tutti gli indagati(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:36:00 GMT)

Ha rischiato la vita all'improvviso : Ecco perché non è più in TV! : "Marco Firpo il cavaliere di Uomini e Donne operato al cuore: ha rischiato di morire", questo si legge sul settimanale Diva e Donna che ha riportato le ultime notizie su Marco, il simpatico Over dalla chioma lunga e bionda che è entrato nel cuore del pubblico di Uomini e Donne. Sulle pagine della rivista di cronaca rosa sono state pubblicate anche delle foto in cui si vede Marco uscire dall'ospedale, con una fascia enorme intorno al torace e la ...

L’olio extravergine secondo Slow Food : Ecco le 39 aziende calabresi selezionate dalla Chiocciola : Un sistema di tutela e promozione delL’olio extravergine d’oliva che mette in campo tutti gli strumenti a disposizione della rete di Slow Food, secondo l’approccio che nel corso di questi 32 anni di storia l’associazione ha sperimentato: una guida on-line con oltre 1000 segnalazioni dei migliori oli di circa 600 aziende realizzata grazie alle decine di soci e collaboratori in tutta Italia – che per la Calabria recensisce 39 aziende; il ...

Pensioni - dal 2019 il tetto record dei 71 anni : Ecco chi dovrà aspettare tanto Video : Non per tutti e non in ogni caso, grazie ai diversi meccanismi di calcolo e di prepensionamento che caratterizzano il sistema previdenziale in Italia, ma a partire dal 2019 si tocchera' il tetto dei 71 anni di eta' [Video] per poter andare in quiescenza. Un limite che si alza per via dei nuovi adeguamenti all'aspettativa di vita e che vede prore inesorabile il trend di crescita dei requisiti utili per poter andare in pensione. L'ultimo passaggio ...

Champions League - i sorteggi delle semifinali : Ecco con chi giocherà la Roma : Con chi giocherà la Roma in Champions? I sorteggi per decidere gli accoppiamenti delle semifinali di Champions League si terranno a Nyon, città svizzera sede della Uefa, oggi venerdì 13 aprile 2018, alle ore 13:00...

Ecco per chi batte il cuore di Raimundo del Segreto! : C'è ancora chi si pone domande sulla vita privata di Ramon Ibarra, su moglie e figli, se è sposato appunto o se invece non lo è. Se lo domandano ancor di più i tantissimi che si sono appassionati alla coppia del Segreto formata da Raimundo e Francisca, alcuni si sono affezionati a loro al punto da desiderare e domandarsi se gli attori facciano coppia anche nella vita reale. Probabilmente Silvia Toffanin si occuperà di far giungere loro questa ...

Tre partecipanti al Grande Fratello in un casale : Ecco chi sono Video : #Barbara D'Urso - nel corso della puntata di oggi, 12 aprile, di Pomeriggio 5 - ha svelato i nomi di tre concorrenti, a detta sua bellissimi, che da domani, 13 aprile, saranno rinchiusi in un casale. Si tratta di Simone, Valerio e Filippo. I tre fortunati inizieranno la loro esperienza di 'convivenza forzata', prima dell'inizio del Grande Fratello. [Video] La prima puntata del programma andra' in onda martedì 17 aprile su Canale 5. Novita' di ...

Rallentare l'invecchiamento - Ecco come comportarsi a tavola : Il segreto per Rallentare l’invecchiamento è mangiare poco. A renderlo noto, a margine di una serie di ricerche da laboratorio effettuare su vari animali e successivamente sull’uomo, è il National...