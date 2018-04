È tornato Myst | videogioco capolavoro del 1993

gqitalia

(Di venerdì 13 aprile 2018) Fullscreen01/1225th Anniversary Collection02/1225th Anniversary Collection03/1225th Anniversary Collection04/1225th Anniversary Collection05/1225th Anniversary Collection06/1225th Anniversary Collection07/1225th Anniversary Collection08/1225th Anniversary Collection09/1225th Anniversary Collection10/1225th Anniversary Collection11/1225th Anniversary Collection12/1225th Anniversary Collection Se hai più di trent’anni lo ricordi come una rivelazione e ora potrai anche rigiocarlo.-evento nato esattamente 25 anni fa, sta per tornare con un’edizione speciale che raccoglie tutti e sette i titoli della saga. Nato dai fratelli Robyn e Rand Miller nelaveva rotto le regole delle avventure grafiche che andavano tanto in voga al tempo offrendo un mondo parallelo da cui era impossibile ...