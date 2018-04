E’ più facile vincere la Milan Marathon che far durare un matrimonio Mariti inutili?

Verstappen contro Hamilton : “Facile prendersela con i più giovani” : Verstappen contro Hamilton: “Facile prendersela con i più giovani” “È facile prendersela con i più giovani, ecco perché Hamilton mi attacca”. Così Max Verstappen ha risposto alla frecciata del pilota della Mercedes dopo il contatto in Bahrain. L’olande della Red Bull non fa un passo indietro e va avanti per la sua strada: “Non per […]

Zuckerberg al Senato - fare domande è più facile che fare leggi : “Può darmi una definizione di hate speech?” Qual è il limite tra essere neutrali e permettere contenuti non appropriati? Durante l’audizione al Senato, accanto alle domande più tecniche su Cambridge Analytica e Russiagate, i Senatori pongono Mark Zuckerberg di fronte a questioni estremamente filosofiche. Il ceo risponde come può, secondo uno schema provato e riprovato con il suo team legale. Può sicuramente essere interessante avere ...

Recesso Vodafone fisso o mobile : da oggi è più facile (senza raccomandata) da negozio : A partire da oggi 2 aprile 2018 i clienti Vodafone con contratto di telefonia mobile o fissa potranno recedere più facilmente, anche senza raccomandata, direttamente nei negozi dell’operatore.Interessanti novità che semplificheranno non di poco la vita dei clienti Vodafone con contratto di telefonia fissa o mobile, sopratutto quelli che non utilizza i canali internet dello storico operatore telefonico.Infatti a partire da questo mese ...

Inter - D'Ambrosio : 'siamo partiti bene - ora è più facile' : Dopo il primo tempo di Inter -Verona, Danilo D'Ambrosio ha parlato a Premium Sport: 'Avvio a dimostrazione del fatto che vogliamo la Champions? Assolutamente si, non dovevamo sottovalutare l'avversario e così abbiamo fatto . La partita si rende facile o difficile a seconda di ...

“Malissimo”. Isola - grosse accuse per Stefano De Martino. L’ex marito di Belen - che finora era rimasto fuori dalle polemiche - sta passando un brutto momento. Non è facile giustificare ciò che è successo qualche giorno fa. Una cosa piuttosto seria : Mamma mia che edizione quella dell’Isola dei Famosi di quest’anno… Da quando è iniziata, non c’è mai stata tregua. Tutto è iniziato durante la seconda puntata dello show quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana mentre tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il reality non era ufficialmente iniziato. Da quel momento è stato il caos: Francesco Monte – pur negando tutto – è tornato mestamente in Italia per non far ...

Dimenticatevi il contante. Con Samsung Pay pagare sarà più facile - veloce e sicuro : Trasformare l’Italia in una cashless society. Limitare l’uso dei contanti e dare la possibilità agli utenti di pagare in maniera rapida e semplice, senza rischi per i dati personali e per i propri risparmi. Tutto questo è Samsung Pay, il servizio che l’azienda coreana ha già lanciato in diversi Paesi e che, ora, a partire dal 22 marzo è attivo anche in Italia. Il lancio ufficiale Samsung Pay ...

Stazione spaziale cinese Tiangong 1 - cade in Italia/ “Ci colpirà? più facile vincere al Superenalotto" : Stazione spaziale cinese Tiangong 1, cade in Italia: “Ci colpirà? Più facile vincere al Superenalotto". Sta rientrando la Stazione spaziale e potrebbe colpire la nostra penisola(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:40:00 GMT)

Dimenticatevi il contante. Con Samsung Pay pagare sarà più facile - veloce e sicuro : Trasformare l’Italia in una cashless society. Limitare l’uso dei contanti e dare la possibilità agli utenti di pagare in maniera rapida e semplice, senza rischi per i dati personali e per i propri risparmi. Tutto questo è Samsung Pay, il servizio che l’azienda coreana ha già lanciato in diversi Paesi e che, ora, a partire dal 22 marzo è attivo anche in Italia. Il lancio ufficiale Samsung Pay ...

Con l'account di Google abbonarsi ai giornali digitali sarà più facile : Mountain View lancia "Subscribe with Google" per snellire la procedura di sottoscrizione ed evidenziare nelle ricerche le fonti scelte. E c'è anche Repubblica,...

Pizza fatta in casa - mai stato più facile : Quante volte avete provato o avete semplicemente avuto il desiderio di fare la Pizza in casa!? Magari ci avete provato e vi è venuta secca, asciutta e tutta bruciacchiata e magari vi ha lievitato in pancia; oppure nemmeno ci avete provate perché vi sembra impossibile riprodurre il piatto più buono d' Italia. Io, invece, vi fornirò la ricetta più semplice e veloce per la miglior Pizza napoletana fatta in casa, naturalmente partendo con i due ...

Le chat video arrivano su Messenger Lite - gestione più facile dei grandi gruppi su Messenger : Facebook Messenger Lite si aggiorna aggiungendo le chat video, funzione anticipata qualche settimana fa, mentre la versione standard offre maggior controllo sui gruppi di grandi dimensioni. L'articolo Le chat video arrivano su Messenger Lite, gestione più facile dei grandi gruppi su Messenger proviene da TuttoAndroid.

Instagram - shopping più facile : ora basta un click sulla borsetta : Instagram ha annunciato l’arrivo in Italia di shopping, la nuova funzionalità dedicata ad aziende e profili business che ti consente di fare acquisti direttamente sul social. Tutti i brand con vetrina Facebook o catalogo su Business Manager – ne esistono all’incirca 25 milioni – avranno la possibilità di inserire un tag all’interno del post su Instagram che re-indirizzerà l’utente all’e-commerce dove si potrà ...

Blablacar - prenotare ora è più facile : Sono queste in sintesi le novità introdotte con Blablaplass , il nuovo sistema di prenotazione di Blablacar , la più grande piattaforma per il carpooling al mondo. In particolare, BlaBlaPass, che ...

ELENA SANTARELLI - IL TUMORE DEL FIGLIO GIACOMO/ “più facile guarire che eliminare la stupidità di certa gente” : ELENA SANTARELLI e il TUMORE del FIGLIO GIACOMO: “Mi sono esposta senza pensare ai titoli di certi siti...”. Le ultime notizie sullo sfogo della showgirl, in campo per promuovere la ricerca(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:18:00 GMT)