E On | accordo con Banca San Biagio per soluzioni ai propri clienti

M5S : «Mai con Berlusconi - se FI si sfila possibile accordo con Lega». Ma Salvini : «No - siamo coalizione unita» : Il presidente Mattarella riceve i leader dei partiti. Il leader del Movimento e la delegazione saranno ricevuti per ultimi: a loro la decisione chiave per l’esecutivo?

Forza Italia : accordo solo se M5S riconosce Berlusconi. I 5 stelle : FI si faccia da parte : 'In un momento - affermano - nel quale la politica è chiamata a essere responsabile e rispettosa, sarebbe auspicabile che dai dirigenti del Movimento 5stelle arrivassero parole chiare e definitive di ...

Consultazioni – diretta. Gelmini : “accordo se M5s riconosce Berlusconi”. I grillini : “Mai con lui”. Siria diventa primo punto : Uscire dallo stallo politico e avere un governo nel pieno delle sue funzioni per affrontare la crisi Siriana. E prima del prossimo Consiglio europeo previsto per fine giugno. E’ iniziato il secondo giro di Consultazioni al Quirinale e nel pomeriggio sono attese le delegazioni di Pd, centrodestra e M5s. Sul tavolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ci sono solo i problemi nazionali, ma anche le questioni ...

Bernini : "accordo di governo solo se il M5S riconosce Berlusconi" : LaPresse, "Sarà possibile la trattativa sulla formazione di un nuovo governo tra centrodestra e M5S solo a condizione che il Movimento riconosca la partecipazione di Silvio Berlusconi e di Fi alla ...

Consultazioni - Boccia : “Nel Pd cresce voglia di dialogare con 5 Stelle. Chi auspica accordo M5s-Lega è un matto furioso” : “M5s e Pd? Una cosa è il dialogo, altra cosa è l’alleanza. E’ un nostro dovere politico confrontarsi sui temi e sui contenuti. Mai sia non fosse così. Tra il Pd e il M5S ci sono più punti possibili di confronto rispetto a quelli che possono esserci tra i 5 Stelle e la Lega”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal deputato del Pd, Francesco Boccia, che spiega: “E’ vero che Lega e M5s si stanno ...

Consultazioni al Quirinale. FI : accordo solo se M5S riconosce Berlusconi. I 5 stelle : si faccia da parte. Martina : stop tatticismi : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Governo : secondo giro di consultazioni. Alt di Fi : 'accordo con M5s solo se riconosce Berlusconi' : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo". Lo ha detto il leader di LeU, Pietro Grasso, al termine delle consultazioni al ...