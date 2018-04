“È nata!” Felicità per l’ex miss Italia Ha annunciato la nascita della sua bimba in

caffeinamagazine

(Di venerdì 13 aprile 2018) È una dellepiù amate di sempre. Bellissima, questo è un fatto, ma anche con una classe innata e un modo di fare che in tenti ammirano. Tra le sue qualità un’incredibile discrezione che la porta a essere estremamente protettiva nei riguardisua vita privata e dei suoi affetti. Giusy Buscemi lo scorso anno si è sposata in gran segreto con il regista Jan Michelini nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma e le foto dell’evento sono state poche e rubate. Dopo qualche mese dalle nozze abbiamo saputo che l’attrice siciliana era rimasta in dolce attesa, ma anche in questo caso il riserbo ha vinto su tutto egravidanza si è saputo poco e niente. Ora però è arrivata la bellissima notizia, è nata Caterina Maria. La cosa strana tuttavia c’è, perché la piccola è venuta al mondo un mese fa e nessuno lo sapeva. La coppia infatti ha voluto tenere per sé questo ...