È in corso un’operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver

È in corso un’operazione di polizia a Münster - in Germania - e ci sono morti e feriti : È in corso una grande operazione di polizia a Münster , in Germania : l’account Twitter della polizia locale ha scritto che ci sono dei morti e dei feriti , ma non ha spiegato cosa sia successo. Secondo lo Spiegel, un veicolo avrebbe investito la The post È in corso un’operazione di polizia a Münster , in Germania , e ci sono morti e feriti appeared first on Il Post.

A Trèbes - in Francia - è in corso un’operazione della polizia : un uomo ha sparato a dei poliziotti e poi ha preso in ostaggio delle persone in un supermercato : A Trèbes, comune francese nel dipartimento dell’Aude, nel sud del paese, è in corso un’operazione di polizia. Lo ha fatto sapere il ministero dell’Interno dicendo che saranno date altre informazioni e chiedendo anche che non vengano diffuse notizie false. L’operazione The post A Trèbes, in Francia, è in corso un’operazione della polizia: un uomo ha sparato a dei poliziotti e poi ha preso in ostaggio delle persone in ...