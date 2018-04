“E brava Ida! Sapete che Riccardo…” Trono over? Trono hot! Con ‘queste’ foto che

caffeinamagazine

: RT @MauroGerva: Complimenti al @tg2rai che per 17 minuti ha proposto solo servizi su 'ndrangheta al nord e Siria, lasciando le facezie in f… - ronniehowlett3 : RT @MauroGerva: Complimenti al @tg2rai che per 17 minuti ha proposto solo servizi su 'ndrangheta al nord e Siria, lasciando le facezie in f… - MauroGerva : Complimenti al @tg2rai che per 17 minuti ha proposto solo servizi su 'ndrangheta al nord e Siria, lasciando le face… - dany3laf : #uominiedonne brava Tina..se Ida ci torna è stupida -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Qui, Uomini e Donne, Cinecittà, Roma. È vero: lo studio di Maria De Filippi regali perle di trash non è una novità. Succede di continuo. Bastano due nomi su tutti: Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due, opinionista (e ora pure tronista) l’una e dama (ormai per eccellenza) l’altra, in puntata si rendono protagoniste di liti furiose, spesso sfociate in semi risse. Ricordiamo la torta in faccia e il gavettone di Tina. Siparietti a cui il pubblico è ormai abituato, purtroppo. Ma evidentemente anche questo fa parte dello show. Stavolta, però, Gemma non c’entra e, grazie a Dio, non si è arrivati alle mani. Ma è sempre grazie alla Cipollari, subito frenata dalla padrona di casa, che ildiventa per un attimo ‘hot’. In puntata scorrono varie storie, al centro dello studio si alternano vari protagonisti, ma è la relazione, se così si può ...