Dureghello | festa 70 anni Israele sarà bellissima Tutti sono invitati

comunità ebraica di Roma da sempre festeggia ricorrenza Roma – Di seguito le parole di Ruth, presidente della Comunità ebraica di Roma. "Quest'anno ricorrono i 70dalla fondazione dello Stato die la comunità ebraica di Roma da sempre festeggia questa ricorrenza. Quest'anno con un evento pubblico che si dipana attraverso una serie di iniziative". "Innanzitutto eventi culturali- spiega- dal museo aperto gratuitamente per la cittadinanza con una mostra che inauguriamo che si chiama 'La Terra promessa' fino a presentazioni di libri e uno spettacolo a piazza Gerusalemme pieno di artisti internazionali. E' un motivo per rivolgere il nostro sguardo acome modello, come simbolo e oggetto della nostra attenzione e del nostro amore.una".