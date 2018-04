Due bimbi morti in poche ore in un paesino nel bolognese | uno aveva 19 mesi | l' altra solo

Varicella : Due bimbi ricoverati per complicazioni a Voghera : “La Provincia pavese” riporta che due bambini, di quattro mesi e cinque anni sono stati ricoverati all’ospedale di Voghera (Pavia) per complicazioni derivanti dalla Varicella: entrambi non hanno ricevuto la vaccinazione preventiva obbligatoria dal 2017. “Il paziente di cinque anni presenta una paralisi del nervo facciale quello di quattro mesi sonnolenza e basso livello di reattività. La terapia e’ basata sul ...

Reggio Emilia - scontro tra furgone e auto : 11 feriti - gravi Due bimbi di 5 e 7 anni : È di 11 feriti, di cui 10 in codice rosso, il bilancio di un incidente verificatosi la scorsa notte al confine tra Reggio Emilia e CorReggio. In rianimazione sono finiti due bimbi di 5 e 7 anni, insieme ad una donna di 58, ma sono rimasti coinvolti nello scontro anche un neonato e un'altra bimba di 9.Continua a leggere

"Avere un genitore o Due non fa differenza per sentirsi figli. I bimbi hanno bisogno di qualcuno che faccia loro il solletico" : "Posso dire che avere un genitore o due non fa alcuna differenza ai fini del diventare figli e del sentirsi figli esattamente come non fa alcuna differenza, ai fini del diventare genitori e del sentirsi genitori, avere un figlio o due. Abbiamo l'udienza il 22 Marzo fate il tifo per noi".Qualche giorno fa, il Tribunale dei minori di Napoli ha dato il via libera per un'adozione internazionale a una mamma single. Il caso è giunto ...

Taxi e auto si scontrano e finiscono fuori strada : morti Due bimbi - 11 feriti : Nello scontro le auto sono finite fuori strada e avrebbero travolto anche diversi passanti tra cui alcuni ragazzini.Continua a leggere

Vaccini - bimbi respinti dalle scuole a Milano e Sulmona : "In Due casi i genitori sono No Vax". Copertura al 95% : A Milano sono quattro i bambini fino a sei anni che non sono potuti entrare negli asili nido e nelle scuole materne comunali questa mattina perché non in regola con la documentazione sulle...

Lecce - colpita da un improvviso malore Maria Grazia muore a 24 anni : era mamma di Due bimbi : E' successo a Taviano, nel Salento: Maria Grazia stava aiutando il marito nel bar di famiglia quando si è sentita male improvvisamente. Inutili i tentativi di salvarla. Lascia due bimbi di 3 e 5 anni. "Oggi il dolore è immenso per la tua perdita, mi basta ricordare la tua gioia di vivere, la tua spensieratezza".Continua a leggere

Passa col rosso e uccide Due bimbi sulle strisce : era stata multata già 4 volte ai semafori : Passa col rosso e uccide due bimbi sulle strisce: era stata multata già 4 volte ai semafori La donna, già multata più volte per eccesso di velocità e non rispetto dei semafori, ha travolto un intero gruppo di pedoni, uccidendo due bimbi di 1 e 4 ani e ferendo le loro mamme.Continua a leggere La […] L'articolo Passa col rosso e uccide due bimbi sulle strisce: era stata multata già 4 volte ai semafori proviene da NewsGo.

"Matteo Salvini - sono mamma adottiva di Due bimbi africani. Vivono nel terrore per colpa tua" : "Caro Salvini, sono una mamma adottiva di due splendidi bambini africani. Volevo ringraziarla perché sta regalando ai miei figli dei momenti di terrore davvero fuori dal comune". Inizia così la lettera di Gabriella Nobile, apparsa su Facebook e condivisa in meno di due giorni oltre 20 mila volte.La donna nel post racconta le paure dei suoi bambini, di 7 e 12 anni, e gli insulti subiti dai coetanei, in un clima di odio razzista che ...

Rimini - fanno spogliare Due bimbi a scuola per cercare segni di percosse : Rimini, 11 febbraio 2018 - Hanno fatto spogliare a scuola due fratellini , per cercare segni di maltrattamenti da parte dei genitori. Ma non potevano farlo, ed è per questo che ora una psicologa e un'...